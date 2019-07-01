Мнения украинцев по будущему Донбасса разделились примерно поровну.

01.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Чуть более половины украинцев считают, что Донбасс должен быть возвращен Украине на тех же правах, что и до войны, а немногим меньше выступают за расширение полномочий и самостоятельности бывших областей.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявила директор Фонда «Демократические инициативы», социолог Ирина Бекешкина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт не назвала конкретных цифр, ссылаясь на то, что опрос еще не был презентован.

«У нас пока что еще не было презентации, но мы недавно закончили результат, там мнения делятся между двумя опциями: вернуть на тех же условиях, как и раньше или предоставить им больше компетенций, больше самостоятельности. А вариант автономии набрал совсем немного. Немного больше (набрал вариант) вернуть эти регионы в Украину на тех условиях, на которых они существовали ранее», – заявила Бекешкина.