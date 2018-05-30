30.05.2018, Одесса, Игорь Плисюк

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Мнимая смерть предателя и окончательная гибель журналиста Бабченко

Право, всякий раз не устаю поражаться какой-то толстовской мягкотелой «добренькости» иных наших интеллигентов и интеллектуалов. Да, не доброте, но именно – некоей сахаринной пародии на нее, попахивающей фарисейством. И убийство (как думали все мы ) предавшего своё Отечество бывшего российского журналиста Аркадия Бабченко, ставшего образцовым пропагандистом русофобии и украинского неонацизма, стало очередным лакмусом для выявления сей патологии мышления и ложной морали.

Сразу скажу: не было с первой минуты после этого известия у меня в душе и намека на то, что следует начинать ритуальные пляски дикарской радости над еще не остывшим телом. Ибо — уподобляться Аркадию и его единомышленникам последних лет — стыдно и мерзко. Это ведь он писал мерзости о заживо сожженных 2 мая в одесском Доме профсоюзов моих земляках, одобряя злодейство. И он же — радовался гибели артистов ансамбля им. Александрова в авиакатастрофе. И у него повернулся язык по-гиеньи хохотать над погибшими русскими солдатами в Сирии… И он глумился над погибшими жертвами гражданской войны на Донбассе, аплодируя карателям. И он мечтал въехать на Красную площадь на американском танке… А оказался — рядом с таким же иудушкой Гончаренко, тоже сыгравшим роль подсадной утки в спровоцированном деле о «похищении». И даже переплюнул его, изобразив хладный труп…

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Вышедший в тираж беглый русофоб сменил амплуа, став из генератора уже просто не интересной и не опасной ни для кого, лжи и желчной пропаганды на киевском телеканале крымскотатарских отщепенцев да в социальных сетях, банальным СБУ-шным провокатором. Наверняка — отнюдь не бесплатным!

Вчера — мне говорили, – дескать, о мертвых — только хорошее или ничего. Говорили, в сущности, добрые люди, которые до сих пор не поняли: речь идет даже не об обычном враге в стиле какого-нибудь оголтелого бандеровца типа Тягнибока или Фарион. Речь о том, кто осознанно предал все русское и на своей родине, и на Украине, сознательно избрав роль иуды и подстрекателя. Предал в поисках геростратовой славы и признания, а вовсе не будучи «идейным оппозиционером». Ибо оппозиция к тому или иному политическому курсу СВОЕЙ страны заканчивается с того момента, когда кто-либо начинает служить ее заклятым врагам. И называется это уже совсем иначе. Изменой! Любопытно, что-то он7и скажут сегодня! Или, тоже найдут оправдание «идейному борцу с режимом»?!

А посему — напомню моим прекраснодушным оппонентам: изречение древних римлян о мертвых имеет и окончание, о коем они забывают -…или правду! Правда же о Бабченко как раз и заключается в том, что сеявший мусорный ветер лжи и клеветы в итоге превратился в «дурилку картонную» в руках украинской спецслужбы. Причем, как выяснилось, будучи вполне физически живым и здоровым. Но — мертвым как личность, журналист да и вообще, лицо публичное.

И еще одно. У тех же сторонников «скорбного молчания и сочувствия родным погибшего» я сегодня хочу спросить: а как вы относитесь к тем власовским идеологам, что были вздернуты по приговору вместе со своим предводителем? Тоже будете рассуждать о их «праве на инакомыслие»? Или — согласитесь с тем, что прощения ренегатам нет и быть не может? Да, мы должны быть гуманны и милосердны к побежденным и пленным. Но никогда изменники не получали равных прав с врагами, шедшими в открытый бой!

А напоследок — скажу еще. Меня искренне радует, что жизнь Аркадия Бабченко не закончилась столь печально, а закономерно превратилась в позорный фарс, хоть и служит теперь очередному всплеску русофобской пропаганды. Еще боле убогой от этой неуклюжей и грубой инсценировки. Ибо удел таких должен быть уроком, а не поводом для сенсаций и инсинуаций. И, тем паче, не для скорби и сочувствия!

Позволю себе напомнить: 3 января 1946 года британский палач накинул петлю на шею приговоренного к смерти через повешение английского журналиста Уильяма Джойса. Убежденного фашиста, с 1939 года ведшего из Берлина радиопередачи « Говорит Германия» на английском языке для сражавшихся против Гитлера своих бывших сограждан. Прозванный «Лорд Гав-Гав», он стал для британцев олицетворением мерзости и измены…

Спросите-ка у тех, кто еще помнит о нем на островах. И я уверен — подавляющее большинство англичан ни на секунду не пожалеет о его казни! Так стоит ли нам изображать непротивленцев и пацифистов, когда каждый день гибнут женщины и дети, когда гражданская война может вспыхнуть в любой момент в полном своем зверстве и безобразии. А субъекты типа Бабченко — прислуживают убийцам. Жалеть и миловать будем потом. Если доживем… Да и то — не предателей!