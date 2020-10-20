Мнимая стабильность украинской экономики держится на соломинке

20.10.2020, Киев, Игорь Петров

У экономики Украины нет предпосылок для устойчивого роста, ее стабильность – кажущаяся и может рухнуть в любой момент.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта стабильность на соломинке держится. Соломинка обломалась – и все рухнуло. Вся экономика держится на этой соломинке. О какой стабильности речь? Если бы у нас развивался промышленный сектор, росли доходы, увеличивался экспорт, мы открывали для себя новые рынки, шла экспансия украинских компаний, мы бы могли говорить, что, да, финансовый сектор Украины продолжает увеличиваться, для этого есть предпосылки», – сказал Землянский.