Мнобороны Белоруссии сделало заявление относительно ЧВК «Вагнер»

Елена Острякова .  
11.07.2023 21:59
  (Мск) ,  Москва
Просмотров: 1138
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Представители ЧВК «Вагнер» займутся обучением личного состаа вооруженных сил Белоруссии.

Об этом говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы Минобороны Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Представители ЧВК «Вагнер» займутся обучением личного состаа вооруженных сил Белоруссии. Об этом говорится в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«По прибытии представителей ЧВК «Вагнер» и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными Силами Республики Беларусь», – говорится в сообщении.

Кроме того, на полигонах Белоруссии завершается проведение боевого слаживания подразделений ВС РФ из состава РГВ(С). Сейчас белорусские полигоны готовятся принять очередную смену.

«При создании угроз военной безопасности Союзному государству подразделения РГВ(С) всегда готовы к немедленному задействованию для обеспечения безопасности и защиты», – отмечается в сообщении.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть