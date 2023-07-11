Мнобороны Белоруссии сделало заявление относительно ЧВК «Вагнер»

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Представители ЧВК «Вагнер» займутся обучением личного состаа вооруженных сил Белоруссии.

Об этом говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы Минобороны Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По прибытии представителей ЧВК «Вагнер» и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными Силами Республики Беларусь», – говорится в сообщении.

Кроме того, на полигонах Белоруссии завершается проведение боевого слаживания подразделений ВС РФ из состава РГВ(С). Сейчас белорусские полигоны готовятся принять очередную смену.

«При создании угроз военной безопасности Союзному государству подразделения РГВ(С) всегда готовы к немедленному задействованию для обеспечения безопасности и защиты», – отмечается в сообщении.