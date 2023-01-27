«Многие благосклонно относятся к США». Сенатор призвал Нуланд снять санкции с депутатов Думы

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На слушаниях в Конгрессе США сенатор Рэнд Пол предложил представительнице Госдепа Виктории Нуланд рассмотреть возможность не ужесточения, а взаимного снятия части санкций с Россией.

Пол напомнил, что в 2021 году Нуланд прилетела в Москву на переговоры, хотя до того ей был запрещен въезд в Россию. Но тогда с Нуланд санкции были сняты в обмен на то, что США отменили рестрикции в отношении «одного физического лица» – гражданина РФ, сказал сенатор.

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Однако Нуланд отвергла такую сделку.

«Сенатор Пол, это возможно только в контексте решения России серьезно вести переговоры о выводе своих войск из Украины и вернуть территории», – сказала чиновница.

Сенатор продолжал настаивать на своем.

«Я не думаю, что снятие санкций с Думы будет обменяно на окончание войны… я говорю об очень небольшом постепенном снятии санкций с членов законодательного органа в обмен на то, что они сделают то же самое», – сказал Пол, пояснив, что политики тогда могли бы вести переговоры «ради мира».

Американец уточнил, что в Думе «многие благосклонно относятся к нашей стране».

«Сенатор, все члены Думы, в отношении которых у нас есть санкции, – это люди, которые поддерживали войну России, аннексию Крыма и так далее», – отмахнулась Нуланд.

Пол отметил, что депутаты Думы просто отображают настроения в России, где поддерживается воссоединение с Крымом.

«Это составило бы около 90% населения России. Вероятно, это было бы 90% Думы… Я не говорю, что это правильно, я говорю, что это их точка зрения. Если бы мы собирались наказывать людей за их веру, за их своего рода националистическую версию мира, тогда у нас не было бы никаких дискуссий между людьми или законодателей», – указал сенатор.

Он также обратил внимание на звучащие призывы организовать трибунал над руководством России.

«Вы, или администрация, или кто-либо другой, кто призывает к судебному преследованию и говорит, что это геноцид, холокост… Как только вы это скажете, я думаю, вы сделаете мир менее вероятным. Ничто из того, что я говорю, не означает, что все, что сделал Путин, оправдано. Я просто говорю, что, если вы собираетесь говорить такие вещи, у вас очень мало шансов на какое-либо мирное урегулирование», – предостерег Рэнд Пол.