«Многие даже не ожидали» – Путин поблагодарил работников оборонки

Владимир Гладков.  
19.12.2023 16:10
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика


Российские инженеры и специалисты обеспечили технологическое преимущество ВС РФ над нынешним и вероятным противником.

Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские инженеры и специалисты обеспечили технологическое преимущество ВС РФ над нынешним и вероятным противником....

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«Необходимо своевременное, в полном объёме снабжение войск, участвующих в СВО», – сказал Путин.

Он поблагодарил всех, помогавших с обеспечением СВО.

«Особо отмечу коллективы оборонных предприятий, работников смежных отраслей, НИИ и КБ. Они совершили настоящий прорыв, многие предприятия работают в три смены.

Они дали свой – научный, инженерный ответ на вызов всего потенциала Запада, который работает на сдерживание России, на поддержку киевского режима и войну на Украине

Наши оборонщики быстрее (а в этом смысл сегодняшних конфликтов), быстрее и точнее реагируют на происходящие события. Быстрее реагируют на потребности тех, кто воюет на поле боя. Надеюсь, так и будет дальше», – добавил президент.

Он подчеркнул, что объём поставок вооружения повысился почти в три раза, а особо востребованных образцов – в семь раз.

«Обращаю внимание, здесь есть представители правительства, руководства Министерства обороны. Надо внимательно, каждый день анализировать, что происходит на поле боя, и внимательно следить за тем, что нужно нашим бойцам на поле боя, постоянно анализировать.

Вот поставки бронетехники возросли в три раза – но нужно ещё. Нужны современные танки и бронемашины. Нужно и дальше наращивать поставки востребованных образцов», – подчеркнул Путин.

Он поблагодарил высокотехнологичный бизнес, инженерные компании и частные инициативы, которые помогли быстро обеспечить армию некоторыми видами вооружения.

«Работают быстро, эффективно, качественно. Просто здорово. Многие даже не ожидали.

В некоторых государствах пытаются наладить производство, казалось бы, обычных образцов вооружения – не получается. А у нас получается. Спасибо всем, кто работает над решением этих задач», – подытожил президент.

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