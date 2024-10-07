«Многие погибли или выгорели», – из рядов ВСУ всё чаще скулёж о заморозке и отказе от границ 1991 года

Анатолий Лапин.  
07.10.2024 09:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 770
 
Война, Дзен, Украина


Украине нужно признать, что она не сможет вернуть себе контроль над прежними границами.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно признать, что она не сможет вернуть себе контроль над прежними границами. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«На месте государства я бы попробовал бы посмотреть (хотя бы в закрытых исследованиях) правде в глаза и оценить реалистичные цели этой войны. Нужно искать, как эту войну остановить и начать радикально лечить государство, которое скоро в рак коррупцию превратит, метастазы пошли во все кости.

Или  блефовать и декларировать, что нам нужно выйти на границы 91-го года уже немедленно, нужно расхе…чить Москву дальнобоем, – или что-то другое.

Потому это же вопрос об адекватной оценке ресурсов и мотивации. И в соответствии с наличием этих ресурсов и мотивацией – формирование реалистичных целей…

В том состоянии, в котором мы сейчас, – это просто нереально. Тот боевой дух, тот героизм, который вытянул 22-й год, 23-й год, – многих из этих людей уже нет, те, кто живой, многие в госпиталях и, к сожалению, уже не вернется на фронт из-за тяжелых увечий. Ну а те, кто есть, они просто выгорели…

Потому повторюсь, нужно признать диагноз, посмотреть правде в глаза, понять, что сейчас мы не способны вернуть контроль над территорией в границах 91-го года и искать лучший из худших вариантов прекращения войны», – скулил Друзенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть