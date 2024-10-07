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Украине нужно признать, что она не сможет вернуть себе контроль над прежними границами.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На месте государства я бы попробовал бы посмотреть (хотя бы в закрытых исследованиях) правде в глаза и оценить реалистичные цели этой войны. Нужно искать, как эту войну остановить и начать радикально лечить государство, которое скоро в рак коррупцию превратит, метастазы пошли во все кости. Или блефовать и декларировать, что нам нужно выйти на границы 91-го года уже немедленно, нужно расхе…чить Москву дальнобоем, – или что-то другое. Потому это же вопрос об адекватной оценке ресурсов и мотивации. И в соответствии с наличием этих ресурсов и мотивацией – формирование реалистичных целей… В том состоянии, в котором мы сейчас, – это просто нереально. Тот боевой дух, тот героизм, который вытянул 22-й год, 23-й год, – многих из этих людей уже нет, те, кто живой, многие в госпиталях и, к сожалению, уже не вернется на фронт из-за тяжелых увечий. Ну а те, кто есть, они просто выгорели… Потому повторюсь, нужно признать диагноз, посмотреть правде в глаза, понять, что сейчас мы не способны вернуть контроль над территорией в границах 91-го года и искать лучший из худших вариантов прекращения войны», – скулил Друзенко.