«Многие погибнут, но вы держитесь»: США гонят ВСУ на убой

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Украине следует продержаться до следующей зимы, после чего ситуация на фронте может развернуться в ее пользу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной американским онлайн-журналом Defense One пишет профессор-исследователь Института стратегических исследований Военного колледжа армии США, старший научный сотрудник Атлантического совета и ассоциированный научный сотрудник Оборонного колледжа НАТО Джон Р. Дени.

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В материале отмечается, что если США не возобновят помощь Украине или политика Вашингтона изменится после выборов, то «Киев может быть вынужден просить мира».

«Возможно, наиболее важным признаком того, что длительная война пойдет на пользу Украине, является тот факт, что оборонная промышленность США медленно, но неуклонно возвращает себе роль «арсенала демократии». Например, Соединенные Штаты увеличили производство 155-мм снарядов гораздо быстрее, чем ожидалось, и планируют его дальнейшее увеличение. Если до начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года уровень производства составлял около 14 000 снарядов в месяц, то к концу 2023 года Соединенные Штаты превысили свой целевой показатель в 24 000 снарядов и теперь находятся на пути к производству около 36 000 снарядов в месяц к марту. Более того, к этому времени в следующем году эта ставка должна удвоиться», – пишет Дени.

Кроме того, он указывает, что в 2024 году Германия поставит Украине в четыре раза больше артиллерийских снарядов, чем в прошлом.

При этом автор признает, что «Россия продолжит получать выгоду от перевода своей экономики на военный режим, чего Запад вряд ли сделает».

Впрочем, он тут же утверждает, что для Россия становится проблемой увеличивать численность армии.

Кроме того, эксперт надеется, что у российского лидера Владимира Путина пошатнется здоровье.

«Чтобы внести ясность: Украина по-прежнему находится в тяжелом положении. Она отчаянно нуждается в большей долгосрочной военной помощи США, большей подготовке, большем количестве войск и новой стратегии. К сожалению, многие ее солдаты и, во все большей степени, мирное население погибнут, поскольку Россия ведет свою неоправданную, аморальную войну еще до того, как появится шанс на победу Украины. Тем не менее, если Украина сможет продержаться до 2024 года – и если Соединенные Штаты внесут свой вклад – шансы Киева на окончательную победу могут увеличиться, а не уменьшиться», – резюмирует Дени.