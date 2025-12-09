«Многие страны ЕС перестают быть жизнеспособными – это катастрофа» – Трамп

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские лидеры совершенно не справляются со своей работой ни по украинскому треку, ни у себя дома.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью «Politico», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас в Европе все согласны с тем, что они хотят продолжать поддерживать Украину, пока не выиграют эту войну. По-вашему, это реально?», – спросила ведущая.

«Тогда они должны это поддерживать. В Европе я дружу со всеми ними, они мне нравятся, там у меня нет настоящих врагов. И я их очень хорошо знаю. Я их действительно хорошо знаю. Я знаю хороших лидеров [в ЕС], я знаю плохих лидеров. Европа плохо справляется со своей работой, во многих отношениях. Они слишком много говорят и ничего не делают. Мы говорим об Украине. Они говорят, но ничего не делают. А война все продолжается и продолжается. Она длится уже 4 года, задолго до того, как я сюда приехал. Это не моя война, это война Джо Байдена», – сказал Трамп.

По его мнению, Евросоюз обречён, в том числе из-за недальновидной миграционной политики.

«И если все будет продолжаться в том же духе, то, по моему мнению, многие из этих стран перестанут быть жизнеспособными. Их иммиграционная политика – это катастрофа. То, что они делают с иммиграцией – это катастрофа. У нас была надвигающаяся катастрофа, но я смог ее остановить», – добавил Трамп.

Американский президент назвал мэра Лондона Садика Хана, сына пакистанских иммигрантов и первого мэра-мусульманина города, «катастрофой» и обвинил в его избрании иммиграцию.