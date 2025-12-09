«Многие страны ЕС перестают быть жизнеспособными – это катастрофа» – Трамп

Максим Столяров.  
09.12.2025 18:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 503
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Европейские лидеры совершенно не справляются со своей работой ни по украинскому треку, ни у себя дома.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью «Politico», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские лидеры совершенно не справляются со своей работой ни по украинскому треку, ни у...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сейчас в Европе все согласны с тем, что они хотят продолжать поддерживать Украину, пока не выиграют эту войну. По-вашему, это реально?», – спросила ведущая.

«Тогда они должны это поддерживать. В Европе я дружу со всеми ними, они мне нравятся, там у меня нет настоящих врагов. И я их очень хорошо знаю. Я их действительно хорошо знаю. Я знаю хороших лидеров [в ЕС], я знаю плохих лидеров.

Европа плохо справляется со своей работой, во многих отношениях. Они слишком много говорят и ничего не делают. Мы говорим об Украине. Они говорят, но ничего не делают. А война все продолжается и продолжается. Она длится уже 4 года, задолго до того, как я сюда приехал. Это не моя война, это война Джо Байдена», – сказал Трамп.

По его мнению, Евросоюз обречён, в том числе из-за недальновидной миграционной политики.

«И если все будет продолжаться в том же духе, то, по моему мнению, многие из этих стран перестанут быть жизнеспособными. Их иммиграционная политика – это катастрофа. То, что они делают с иммиграцией – это катастрофа. У нас была надвигающаяся катастрофа, но я смог ее остановить», – добавил Трамп.

Американский президент назвал мэра Лондона Садика Хана, сына пакистанских иммигрантов и первого мэра-мусульманина города, «катастрофой» и обвинил в его избрании иммиграцию.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить