Предательство в УПЦ МП. Почему это произошло и что будет дальше

Новости Украины

Украинская Православная Церковь (та самая, которая в единстве с Московской Патриархией) находится под беспрецедентным давлением киевского режима. И не только с начала спецоперации – задолго до нее. Жертвами давления становились и священники, и митрополиты.

О ситуации в УПЦ МП в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет Алексей Селиванов, начальник милиции города Энергодар, экс-советник Минобороны Украины, в 2014 покинувший Киев и перешедший на сторону ЛНР.

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С момента государственного переворота в Киеве 2014-го года целый ряд клириков вынужден был покинуть территорию бывшей УССР. Еще большее количество служителей Церкви под давлением украинских спецслужб вынуждено было просто замолчать. Даже на настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла еще в 2018 году завели уголовное дело «за разжигание межконфессиональной розни». С конца февраля 2022 года давление, естественно, многократно усилилось.

Многие пытались приспосабливаться. Даже вполне искренне. Закрывали глаза на то, что с 2014 года (да и раньше!) Украина форсированно превращалась своим руководством в антирусский и антиправославный проект. Не запрещали (а то и благословляли!) своим прихожанам напрямую участвовать в этом проекте и идти воевать в «АТО». А когда этот антирусский проект вплотную приблизился к своей преступной кульминации, и российское государство вынуждено было нанести упреждающий удар – они сделали вид, что «в Украине никаких бандеровцев не было», киевский режим не вел подготовку войны, в СМИ не было русофобской накачки и было сплошное благорастворение воздухов. И только вот «проклятый агрессор» всему помешал.

Жить так им было намного удобней. Не борясь со злом мира, не противопоставляя себя ему. Следуя за проукраинским, так сказать, мейнстримом.

Среди этой проукраинской когорты появились и свои лидеры. Одни пишут коллективное письмо «в никуда» с призывом осудить Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Другие разгоняют по своим прихожанам фейки про «русские зверства в Буче» и призывают молиться за нацистов из «Азова».

Имена таких церковников-пропагандистов на слуху. Намного меньше известны имена «тихих бандеровцев» в Церкви. Только наш приход на освобожденные земли позволил нам узнать о том, что, оказывается, некоторые священники до последнего дня писали доносы в СБУ на своих же собратьев. Сводили счеты на религиозно-идеологической почве. Что симпатии того или иного батюшки к России, почитание Русских Святых (в частности, Святых Царственных Страстотерпцев) могло стать и становилось на Украине предлогом для заведения уголовного дела.

Под такими уголовными делами ходили священники аж до тех пор, пока их территорию не освободила русская армия. Но и теперь «с той стороны» им угрожают расправой «за коллаборационизм». На освобожденной территории Запорожской области я уже имею четкую картину распределения симпатий среди священства. Кто из батюшек даже в самые тяжелые времена держался единства Русской Православной Церкви. Кто – колебался, при Украине освящая машины ВСУшных «капелланов», а с нашим приходом вновь взялся охотно поминать Патриарха Кирилла. А кто и до сих пор ждет украинских «освободителей»…

Не многие знают, что, например, священники Запорожской епархии получили распоряжение не участвовать в мероприятиях, посвященных Дню Победы на территориях, занятых русскими войсками. А еще раньше им рекомендовали не проводить пасхальные службы в полночь. И это несмотря на то, что русская военно-гражданская администрация сама предлагала в Пасхальную ночь отменить комендантский час. Получилось, что военные власти, выражаясь языком украинской пропаганды, «оккупанты», больше хотели провести Пасхальное Богослужение, нем некоторые «отцы»…

Украинский национализм ударил и по Церкви, это, к сожалению, реальность. А, учитывая планы киевского режима по окончательному отколу Киевской митрополии от Русской Православной Церкви, на который сегодня работает и СБУ, и Совет национальной безопасности и обороны Украины, нам просто необходимо в ответ укреплять православные церковные структуры на освобожденных территориях достойным православным священством. Давать дорогу по-настоящему верным батюшкам.

В случае, если Киеву все-таки удастся внести смуту в церковную ограду, реализуя план по отколу УПЦ от Русской Церкви, логичным будет подчинение церковных структур освобожденных областей напрямую Святейшему Патриарху Кириллу. Могу сказать точно, что понимание этого есть и в церковных, и в военных кругах.