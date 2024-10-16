Многие уклонисты мечтают избавиться от украинского гражданства! – укро-писатель Валетов

Вадим Москаленко.  
16.10.2024 21:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Многие украинские мужчины настолько не хотят быть насильно мобилизованными, что готовы отказаться от гражданства и бежать за гарницу.

Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселева заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие украинские мужчины настолько не хотят быть насильно мобилизованными, что готовы отказаться от гражданства...

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«Я увидел огромное количество мнений людей, что, в принципе, оказывается, никого из тех, кто находится сейчас за пределами ВСУ или ТРО, их вообще нельзя трогать, потому что это покушение на их свободу, на их личную волю», – сказал писатель.

Он возмутился, что многие уклонисты даже готовы отказаться от украинского гражданства.

«Они не хотят служить, они хотят отказаться от гражданства Украины, они хотят уехать. Так же как мои близкие, например, уехали в свое время. Они хотят сейчас уехать: «Возьмите мой паспорт, заберите у меня паспорт и гражданство, только выпустите меня отсюда, потому что Украина – это тюрьма, это государство насилия».

Причем, как я понимаю, до момента призыва Украина их вполне устраивала», – назидательно умничал Валетов.

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