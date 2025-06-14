Многие украинские «изобретения» существуют только на бумаге – украинский снайпер

Украинское командование обманывает население и армию, якобы принимая на вооружение образцы, которые никогда не пойдут в массовое производство.

Об этом в интервью украинскому политологу Руслану Бортнику заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно зайти на сайт Минобороны и почитать, что сегодня приняли на вооружение. Каждый день на вооружение принимают что-то. Но принять на вооружение и попасть на закупки – это две большие разницы. Иногда захожу на сайт Минобороны, читаю, что было принято за последние полгода. А принято на вооружение – это означает, что это не экспериментальный вариант. Это значит, что с этого момента эту единицу можно уже изготавливать в огромной серии. Всё для этого есть», – сказал Прошинский.