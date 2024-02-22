Многие ВСУшники до сих пор получают 800 гривен в месяц – Гончаренко

Вадим Москаленко.  
22.02.2024 22:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Украинское руководство обещает солдатам баснословные зарплаты, но в реальности многие всушники не получают практически ничего.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил одиозный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство обещает солдатам баснословные зарплаты, но в реальности многие всушники не получают практически...

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«Вчера на заседании фракции «Слуга народа» мы слышали, что президент пообещал, что будет 200 тысяч гривен военнослужащим, которые служат уже два года на «нуле».

Дай бог, чтобы это не была очередная болтовня, чтобы это не было, как президент говорил, что тридцатка будет до конца войны. Война у нас не закончилась – тридцатка давно закончилась. Потому что действительно нам надо платить и нашим военным то, что они заслуживают», – пиарился Гончаренко.

Однако он деланно возмутился, что в то же время многие украинские военные фактически находятся в рабстве, потому что оказались на внештатных должностях.

«Я слышу о 200 тысячах, знаете, я радуюсь. А с другой стороны, я вспоминаю о людях, выведенных вне штата, которые сегодня получают 700-800 гривен в месяц. Еще раз, не на кофе на один раз, на месяц зарплаты тем, кто отдал свое здоровье за государство. Так не должно быть. Это позор», – трещал Гончаренко.

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