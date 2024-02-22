Многие ВСУшники до сих пор получают 800 гривен в месяц – Гончаренко

Украинское руководство обещает солдатам баснословные зарплаты, но в реальности многие всушники не получают практически ничего.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил одиозный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера на заседании фракции «Слуга народа» мы слышали, что президент пообещал, что будет 200 тысяч гривен военнослужащим, которые служат уже два года на «нуле».

Дай бог, чтобы это не была очередная болтовня, чтобы это не было, как президент говорил, что тридцатка будет до конца войны. Война у нас не закончилась – тридцатка давно закончилась. Потому что действительно нам надо платить и нашим военным то, что они заслуживают», – пиарился Гончаренко.