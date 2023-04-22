«Многих ждёт ледяной душ» – украинский генерал о количестве потерь ВСУ

Вадим Москаленко.  
22.04.2023 17:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина


Киевское руководство боится и пытается скрыть, что за первые полгода СВО погибло в четыре раза больше ВСУшников, чем за восемь лет войны в Донбассе.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство боится и пытается скрыть, что за первые полгода СВО погибло в четыре...

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«В субботу, воскресенье и понедельник довольно много украинцев, придя на кладбища во время поминальных дней, увидят, насколько увеличилось количество могил погибших воинов.

В одном только кладбище города Хмельницкий количество страшное. С 2014 по 2021 годы это был один ряд могил. А в октябре прошлого года я приходил, и был поражён, когда увидел, что количество могил увеличилось в четыре раза», – сказал генерал.

Он подчеркнул, что киевское руководство боится огласки реальных потерь, однако скрывать такое долго не получится.

«Поэтому власть манипулирует и боится этой правды. Количество вдов и сирот увеличивается, а вопрос качественной подготовки воинов не решается.

Поэтому увидим, какая реакция будет через три дня. Для многих это будет ледяным душем», – добавил Кривонос.

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