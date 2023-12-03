«Много импортного оборудования» – эксперт о проблемах нефтегазового сектора РФ

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Российский нефтегазовый комплекс пользуется большим количеством иностранного оборудования, заместить которое сложно из-за того, что ВПК забрал на себя часть мощностей.

Об этом в эфире немецкого телеканала DW заявил эксперт по энергетике Сергей Вакуленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если будем считать, что война будет продолжаться, ситуация плюс-минус такая, как сейчас. Какие главные проблемы стоят перед российским энергетическим сектором, нефти и газа?» – поинтересовался ведущий.

«Во всём том продвинутом оборудовании нефтегазового комплекса довольно много импортных запчастей. И всё на свете портится от времени, всё снашивается, всё надо менять, и рано или поздно придётся менять и эти вещи. Чинить можно, но всё-таки это сложно. Одна из самых больших проблем российского нефтегазового комплекса, как ни странно, это энергоснабжение. Крупное сибирское месторождение потребляет один гигаватт электроэнергии. Это сравнимо с одним крупным энергоблоком АЭС. Эта электроэнергия вырабатывается непосредственно на месторождение на газовых турбинах», – сказал Выкуленко.

Он подчеркнул, что эта проблема может возникнуть при строительстве новых газопроводов.

«И когда «Газпром» построит «Силу Сибири – 2», там через каждые 300-400 километров должны стоять насосные станции, которые должны откуда-то получать энергию. С тех же газовых турбин. Западные получить в принципе невозможно. В России, в принципе, умеют делать газовые турбины, но газовые турбины делают на тех же самых заводах, на которых делают реактивные двигатели для военных и гражданских самолётов. И нефтегазовая отрасль в очереди будет только третья, а у этих заводов довольно ограниченная возможность массового производства», – подытожил эксперт.