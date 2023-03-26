«Много путинистов!» – на форуме либералов требуют закрыть «Русские дома» в Германии

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Можно живущих в ЕС и поддерживающих СВО русскоязычных людей использовать как пробирку для эксперимента, как промывать мозги российскому населению после прихода либералов к власти в России.

Об этом говорили участники инициированной беглыми российскими предателями «4-й Антивоенной конференции» в Риге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Жительница Латвии из зала озвучила более чем красноречивый вопрос.

«Есть это постсоветское население большое. Можем ли мы использовать их как некую пробирку? Эксперимент. У нас в Латвии есть много людей, к которым можно прийти и попытаться побороться против этой Z-идеологии в головах. Нам Латвия в этом скажет спасибо. Видит ли российская зарубежная оппозиция задачу в том, чтобы помогать работать с этим населением? Украина, я верю, победит, но у всех постсоветских стран есть опасность этой агрессии, мы видим, что сейчас происходит в Молдове. Видим ли мы это русскоязычное население, которое заболело Z-идеологией некой площадкой, на которой можно как-то с этими людьми поговорить, чтобы у нас выработались инструменты, как мы дальше будем работать с населением России?» – спросила она.

Бывшая подельница украинского террориста Сенцова и убийцы из ВСУ Надежды Савченко, представленная как общественный деятель, член «российского комитета действий», судимая либералка Анастасия Шевченко назвала вопрос более чем актуальным.

«Я много раз сталкивалась с тем, что много из моих родных или знакомых есть такое же мнение, они подвержены пропаганде, это очень сложно переубедить. Но моё личное мнение, что нужно пытаться, и бросать и отворачиваться от этих людей точно нельзя», – сказала Шевченко.

В свою очередь, объявленная депутатом Законодательного собрания Петербурга V созыва, прибывшая из Берлина Ольга Галкина подсказала конкретные руководства к действию.

«Берлин, Германия, проблемы есть. Достаточно большое количество россиян, которые уехали уже давно, они путинисты, они тоже достаточно активны. Безусловно, работать с ними нужно, и есть различные формы. Я бы хотела, чтобы Иван (Иван Тюрин, сооснователь «форума свободной России» – ред.) взял это на вооружение, когда будет общаться на международной арене, – это закрытие «Русских домов». В частности, в Германии это было бы очень хорошей штукой и очень хорошей историей», – предложила Галкина.