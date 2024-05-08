Много самолетов НАТО на Украину не впихнет – эксперт

Елена Острякова.  
08.05.2024 18:54
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Возможности НАТО по защите контингента, который она может ввести на Украину, ограничены оперативной емкостью этого театра боевых действий.

Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил вице-президент Академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Возможности НАТО по защите контингента, который она может ввести на Украину, ограничены оперативной емкостью...

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«С появлением на территории Украины натовских войск, когда они начинают нести потери от российской армии, встает вопрос о том, что их надо прикрывать. Причем, без завоевания господства в воздухе или, по крайней мере, локального превосходства решить эту задачу невозможно. Значит для того, чтобы это сделать, натовцам придется проводить воздушно-наступательную операцию. На этом ТВД малой оперативной емкости максимум, что они могут развернуть, – это порядка тысячи истребителей, бомбардировщиков и других боевых самолетов, 1500-2000 крылатых ракет разных классов и столько же беспилотников. Это предельные показатели. Больше туда не втиснуть», – сказал Сивков.

Он считает, что такое количество техники российская армия легко уничтожат. Потери противника будут неприемлемыми.

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