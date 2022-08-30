«Много заключённых просятся на фронт – искупить вину кровью» – депутат Госдумы РФ

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Новости Украины

В рамках проведения СВО, в частности и войны с Западом в целом, российскому руководству стоило бы присмотреться к опыту Великой Отечественной войны, когда заключённым как оступившимся по жизни людям давали возможность искупить свою вину на фронте.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас интересный момент происходит. Мне приходят с мест лишения свободы «вот такие» письма о том, что ради Бога, слушайте – да, мы провинились, да, мы нарушили закон, отправьте нас на фронт, и мы искупим свою вину, мы готовы защищать нашу Родину, потому что, чтобы ни случилось, мы готовы быть там. Не все, но эта категория очень большая, на это надо обратить внимание. Опыт Великой Отечественной нам показал прекрасно, что многие люди не просто искупили кровью, а стали Героями Советского Союза и вышли в большие чины после этого. И никто им после этого не тыкал о том, что где-то, когда-то они оступились. И к этому надо прийти», – напомнил Гурулёв.