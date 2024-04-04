Многочисленная тусовка релокантов-иноагентов пребывает в состоянии панического расстройства

Елена Острякова.  
04.04.2024 20:33
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Иноагенты, Медицина, Общество, Политика, Россия, Украина


Российская политическая эмиграция находится в состоянии «коллективного нервного срыва».

Об этом бежавший на Украину телеведущий-иноагент Евгений Киселев заявил в интервью бывшей журналистке либеральной радиостанции «Эхо Москвы», давно сошедшей с ума – Ксении Лариной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская политическая эмиграция находится в состоянии «коллективного нервного срыва». Об этом бежавший на Украину...

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«Очень многие люди, участвующие в антипутинком сопротивлении, назови их оппозиционерами или политическими мигрантами, они сейчас оказались в ситуации коллективного нервного срыва. Может быть, потому что искренне на что-то надеялись, а эти надежды не сбылись. Может быть, на них триумфальный кураж якобы победы Путина на выборах с результатом 87% произвел чудовищное гнетущее впечатление. Хотя… а чего вы ждали друзья. Конечно же трагическая гибель Алексея Навального (признан экстремистом — ред.) тоже на всех произвела страшное впечатление», – сказал Киселев.

Он считает, что Навальный не должен был возвращаться в Россию, а вся несистемная оппозиция — бежать из страны.

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