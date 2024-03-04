Многоканальный российский ЗРК стал серьезной проблемой для ВСУ

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Новый зенитно-ракетный комплекс, поставленный на вооружение в ВС РФ, заметно усилил эффективность российской ПВО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев.

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По его словам, в этих условиях укрепление средствами ПВО важных объектов в Крыму и на других территориях РФ приобретают первостепенное значение.

«В том, что в последнее время практически все беспилотники и ракеты сбиваются над Крымским полуостровом, безусловно есть заслуга командования и личного состава 31-й дивизии ПВО и других соединений Южного военного округа, обеспечивающих воздушную безопасность полуострова и моста через Керченский пролив», – сказал генерал «Независимой газете».

Он напомнил, что министр обороны Сергей Шойгу сообщал о том, в России в 2023 году сформируют дивизию и бригаду ПВО, бригаду особого назначения ПВО-ПРО и зенитный полк, оснащенный зенитно-ракетным комплексом С-350 «Витязь», разработанным и производимым концерном «Алмаз – Антей».

Эксперт уточнил, что С-350 – это мобильная многоканальная зенитная ракетная система средней дальности, предназначенная для защиты объектов от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система уничтожает цели на дальностях более 120 километров и на высотах свыше 30 километров.

«Подразделения, имеющие на вооружении «Витязи», а также многие вновь сформированные части и соединения ПВО могут быть сосредоточены для прикрытия стратегических объектов в зоне СВО и на территории Центральной России», – сообщил Неткачев.

Он отметил устойчивую работу систем противовоздушной обороны РФ вдоль всей линии боевого соприкосновения.