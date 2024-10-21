Многокилометровые очереди: Албанские сепаратисты фактически заблокировали товары из Сербии, идущие к косовским сербам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Председатель Комитета по Косово и Метохии Народной скупщины Сербии Даниэла Вуичич назвала формальностью решение Приштины снять блокаду товаров из Сербии и пропускать их только через один административный переход «Мердаре».

По ее словам, одно то, что фуры из-за детальных проверок «косовской полиции» выстроились в многокилометровые очереди – наглядно показывает отношение сепаратистов к сербскому народу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

В интервью телеканалу РТС политик отметила, что решение кабинета «премьер-министра» Косово Альбина Курти о снятии блокады с поставок сербских товаров, было принято под давлением международного сообщества. И является пустой формальностью, поскольку не решает проблемы обеспечения сербских анклавов Косово.

«Именно поэтому был выбран переход «Мердаре», потому, пройдя его, вы сразу попадаете на территорию, населённую исключительно албанцами, минуете населенные пункты с чисто албанским населением, и только после этого товары попадают к потребителям (жителям сербских анклавов – ред.) в Грачанице или Косовской Митровице», – отметила Вуичич.

Она добавила, что перенаправление товарного потока из Сербии через административный переход «Яринье», после которого фуры попадают непосредственно на территории, населённые сербами, могло бы быть лучшим решением.

Вуичич отметила, что в десятую годовщину Берлинского процесса (по расширению и интеграции ЕС), когда заговорили о расширении, «зеленой повестке дня» и так далее, Курти пошёл на небольшие уступки, чтобы казалось, что он за сотрудничество, но это было лишь формальностью. И это так, потому что «сербский народ Косово исключен из всех процессов», в крае закрыты почта Сербии и сербский Сберегательный банк, а хождение сербской валюты, динара, запрещено.

«Если бы международное давление было реальным, то произошло бы образование Содружества сербских муниципалитетов, которого мы ждём более 11 лет… Террор не мешает так называемой Республике Косово идти к членству в Совет Европы», – заключила Вуичич.