«Многостульность» Эрдогана устраивает Россию – эксперты

Политика Турции после переизбрания Эрдогана останется на позициях баланса интересов России и Запада с максимальной выгодой для себя. Для России это прогнозируемый сосед по Черному морю, который все равно будет стремиться усилить свое влияние в Закавказье.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Первого севастопольского» заведующий кафедрой политических наук и философии СевГУ Александр Ирхин заявил, что президентские выборы в Турции действительно были судьбоносными, поскольку Турция после реформ Кемаля Ататюрка раскололась на традиционную часть и вестернизированную, и впервые с тех времен последние 20 лет во главе страны находятся исламисты.

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Результатом их правления стал выход Турции на международную арену и участие в глобальных проектах, включая разработку собственных самолетов, электромобилей, и т.д. Тогда как оппоненты взывали к потребительским интересам – наполненности холодильника из-за девальвации национальной валюты.

«В этом плане столкнулся космос и холодильник, столкнулся традиционный ислам, который для Турции означает прогресс и прозападный проект, который означает изобилие в каждом доме. Интересно, что турки сделали выбор в пользу прогресса, – отметил Ирхин. – И что здесь важно заметить – действительно очень грамотно проведенная предвыборная кампания. Потому что в условиях огромной угрозы майдана, а майдан, кстати, это тюркское слово, Эрдоган не просто выиграл – он поставил под контроль улицу, разыграл «цветную революцию» наоборот. То есть, как только были объявлены итоги выборов, он в двух крупных городах собрал своих сторонников, и, тем самым, оппозиции просто не было куда выходить. Он взял под контроль площади и улицы двух крупных, кстати говоря, оппозиционных городов – Анкары и Стамбула, которые находятся под контролем представителей той самой Республиканской народной партии».

Внешняя политика Турции будет по-прежнему строится на уравновешивании России за счет Запада, и Запада за счет России. В этом контексте даже повышение военно-политической активности России на руку Турции, поскольку ее ценность для Запада повышается.

«Такая многовекторность дает максимальные дивиденды и от Запада, и от коллективного Востока, и позволяет Эрдогану претендовать на заявленный статус мировой державы, то есть вернуть себе то, что Турция потеряла, наверное, лет 200 назад. Потому что Турция все время понижала свой статус при столкновении как Западом, так и с Россией», – пояснил эксперт.

Он добавил, что у этого механизма есть масса недостатков, и первый из них – «сербский синдром» с разделом страны. Второй – Черное море, как русское море.

«То есть, когда, условно говоря, российские интересы подавляют любые турецкие в Черном море и Восточном Средиземноморье. Это тоже крайность для Турции, которая разворачивается вокруг черноморских проливов. То есть географически сердце Турции – это все-таки проливы, и в этом контексте, я думаю, за счет очень тонких личных отношений между Путиным и Эрдоганом сейчас преодолевается масса противоречий и тех, казалось бы, на первый взгляд взаимных угроз, которые представляют турки для нас, а мы для них».

По оценке эксперта, при всех явных противоречиях Эрдоган на посту президента Турции несомненно гораздо лучше для России, чем Кемаль Кылычдароглу. Такого же мнения доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий.

«Турция Эрдогана нам понятна, болевые реперные точки определены, на них можно играть. Совершенно очевидно, что это не союзник нам, но он лучший вариант, чем тот, который был бы при антироссийской западной политике Кылычдароглу, – указал Ставицкий. – Опять же, никто не снимает таких вопросов, что они будут активизировать свою политику, соответственно, в Закавказье и далее, это все остается. Но, по крайней мере, это внятный такой диалог, внятная позиция. Тем более, что там есть противовес, в конце концов, Иран, Саудовская Аравия и другие региональные игроки, которые не заинтересованы в том, чтобы усилилась Турция. Надеюсь, что эта стабильность пределов, более-менее внятная для нас, она подойдёт. Запад выложился, что там говорить, но не доиграл. Опять же, Эрдоган переиграл своих оппонентов, причём переиграл очень красиво».