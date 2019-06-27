Многовекторность как шизофрения: молдавские лидеры высказались о России

27.06.2019, Москва, Елена Острякова

Новый премьер-министр Молдавии Майя Санду будет настаивать на выводе российских войск с территории Приднестровья.

Об этом она заявила в опубликованном сегодня интервью европейской версии Politico, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Россия должна вывести войска и боеприпасы с территории Республики Молдова. В то же время мы открыты к поиску возможностей для улучшения торговых и экономических отношений двух стран», — заявила молдавский премьер.

Она уверяет, что заявляла это и на переговорах с официальными представителями Кремля. В контексте Приднестровья она хочет сотрудничать с Украиной.

«Тяжело сказать, какие на самом деле планы у России. Мы не питаем иллюзий. Мы хорошо знаем, что Россия хочет сохранить свое влияние в регионе, в том числе в Молдове», — сказала Санду.

Тем временем союзник Санду по проевропейскому блоку ACUM депутат парламента Молдовы Александр Слусарь заявил сегодня в Москве, что республике очень нужен российский рынок.

«Я люблю русскую культуру, это мировое наследие. Поэтому я думаю, что нам удастся наладить отношения. Нам очень нужен российский рынок, нужно решать проблемы с транспортом, газом. У нас есть эти проблемы, и мне приятно, что мы сейчас это можем решать без меркантильных интересов, а на основе открытого диалога», – цитирует Слусаря сайт «ДумаТВ».

Это высказывание более эмоционально, чем даже слова спикера молдавского парламента Зинаиды Гречаный, представляющей считающуюся пророссийской Социалистическую партию.

«Впервые за много лет у Молдовы появилась возможность построить проводить по-настоящему взвешенную внешнюю политику, основанную на уважении общепринятых ценностей и взаимовыгодном сотрудничестве как на Западе, так и на Востоке. Мы не хотим дружить с кем-то против кого-то. У нас есть уникальный шанс восстановить как российско-молдавские отношения, так и отношения с другими нашими артнерами», – сказала сегодня Гречаный с трибуны Госдумы РФ.

Сегодняшний диссонанс в высказываниях молдавских проевропейских политиков – это уже второй случай, когда мнения членов ACUM по поводу России кардинально расходятся. На голосовании в ПАСЕ во возвращению делегации РФ однопартиец Слусаря Андрей Нэстасе проголосовал за, а однопартиец Санду — против.