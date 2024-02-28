Многовекторность президента Сербии: На саммите жал руку Зеленскому, но выступил против антироссийских санкций

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Президент Сербии Александр Вучич принял участие в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа», который прошел в столице Албании – Тиране.

Помимо Вучича в мероприятии приняли участие лидеры Албании, Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Молдавии, Греции, сепаратистского Косово, а также президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Организаторы саммита уделили президенту Сербии особое внимание, в частности, его лично встречали премьер-министр Албании Эди Рама и президент Украины Владимир Зеленский. С последним гость из Белграда обменялся рукопожатием и на протяжении всего мероприятия пытался отрабатывать стратегию многовекторности.

В частности, рассыпаясь в комплиментах Украине, Вучич настоял, чтобы из текста итогового меморандума были исключены пункты о поддержке антироссийских санкций и злокачественном влиянии России в регионе.

«Это наши славянские друзья, надо иметь в виду, что Украина нигде и никогда не признавала Косово. Я сказал в своем выступлении, что Украина – одна из немногих стран, которые могут говорить о территориальной целостности, потому что она не попирала чужую территориальную целостность, как большинство других… Я сказал, давайте вставим какие-то другие моменты, от которых мы испытываем злокачественное влияние, а они потом убрали эту формулировку, что для нас имело важнейшее значение… У них она была в четвертом или пятом пункте, оставалась в шестом и седьмом пунктах, а потом и оттуда ее выкинули. И я сказал, что, несмотря на желание соблюдать международное право и требования украинских друзей, мы не можем этого принять», – прокомментировал свою позицию Вучич.

По словам президента Сербии, он верит, что его страна продолжить строить дружественные отношения с Украиной, но лично он уважает решение Совета национальной безопасности Сербии, который выступает за сотрудничество с Востоком. А потому он будет поддерживать политику дружбы «с другими игроками с востока Европы, в том числе и с Российской Федерацией».