Многовекторность Токаева сразу закончится при угрозе заговора – эксперт

Вся игра в многовекторность для Казахстана обернется тем, что, когда власть почувствует угрозу для себя, она бросится в объятия к России по примеру того, как это произошло с любителем многовекторной политики президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Об этом в эфире видеоблога израильского журналиста Александра Вальдмана заявил российский политолог Евгений Сатановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сатановского, сейчас Россия не вмешивается в процессы в Казахстане, потому что слишком занята Украиной. При этом, в Астане сегодня происходит смена правящих кланов.

«(Россия) может быть, трезво понимает, что у нее нет инструментов, чтобы воздействовать на соседей по постсоветскому пространству, а жестко воздействовать не может – мы на Украине по горлышко заняты… Сшиваются те экономические интересы клана Токаева, которые можно сшить. Сейчас назарбаевских заменяют токаевскими, это реальность. Токаева в январе едва не свергли националисты, исламисты, наркобароны и прочая уголовщина, опирающаяся на англичан, турок – и запущенная Назарбаевым, который решил Токаева поменять, насколько я понимаю, в пользу Карима Масимова, исходя из того, что его не устраивала система отношений Токаева с его кланом, с его семьей. Но это провалилось. В том числе провалилось потому, что Путин категорически против свержения каких-то правительств по соседству, неважно почему, для него это плохой знак. Но это вовсе не значит, что Токаев будет за что-то благодарен. Благодарность политическая ничего не стоит, и уже на следующий день Токаев, трезво оценивая ситуацию, решил отреверансить националистов, турок, поэтому многовекторность. Ну ничего, еще недавно батька Лукашенко говорил о многовекторности. Разве не говорил? Говорил и действовал так. А потом стало ясно, что он может сколько угодно быть многовекторным, но его точно скинут. В многовекторе его не будет и, опаньки, альянс, почему-то, воскрес и укрепился с Россией. И здесь та же самая ситуация», – отмечает Сатановский.