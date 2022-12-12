Многовекторность Токаева сразу закончится при угрозе заговора – эксперт

12.12.2022  19:23 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 629
 
Дзен, Казахстан, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация


Вся игра в многовекторность для Казахстана обернется тем, что, когда власть почувствует угрозу для себя, она бросится в объятия к России по примеру того, как это произошло с любителем многовекторной политики президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Об этом в эфире видеоблога израильского журналиста Александра Вальдмана заявил российский политолог Евгений Сатановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вся игра в многовекторность для Казахстана обернется тем, что, когда власть почувствует угрозу для...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, WhatsApp и Viber.


По мнению Сатановского, сейчас Россия не вмешивается в процессы в Казахстане, потому что слишком занята Украиной. При этом, в Астане сегодня происходит смена правящих кланов.

«(Россия) может быть, трезво понимает, что у нее нет инструментов, чтобы воздействовать на соседей по постсоветскому пространству, а жестко воздействовать не может – мы на Украине по горлышко заняты…

Сшиваются те экономические интересы клана Токаева, которые можно сшить. Сейчас назарбаевских заменяют токаевскими, это реальность. Токаева в январе едва не свергли националисты, исламисты, наркобароны и прочая уголовщина, опирающаяся на англичан, турок – и запущенная Назарбаевым, который решил Токаева поменять, насколько я понимаю, в пользу Карима Масимова, исходя из того, что его не устраивала система отношений Токаева с его кланом, с его семьей. Но это провалилось.

В том числе провалилось потому, что Путин категорически против свержения каких-то правительств по соседству, неважно почему, для него это плохой знак. Но это вовсе не значит, что Токаев будет за что-то благодарен. Благодарность политическая ничего не стоит, и уже на следующий день Токаев, трезво оценивая ситуацию, решил отреверансить националистов, турок, поэтому многовекторность.

Ну ничего, еще недавно батька Лукашенко говорил о многовекторности. Разве не говорил? Говорил и действовал так. А потом стало ясно, что он может сколько угодно быть многовекторным, но его точно скинут. В многовекторе его не будет и, опаньки, альянс, почему-то, воскрес и укрепился с Россией. И здесь та же самая ситуация», – отмечает Сатановский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть