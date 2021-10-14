Многовекторные политологи Лукашенко приревновали Россию к Нуланд

14.10.2021 22:41 (Мск), Москва, Елена Острякова

Визит в Москву заместителя госсекретаря США вызвал ревность у белорусских политологов, близких к Александру Лукашенко, которому в России часто предъявляеют претензии за пресловутую «многовекторность», от которой он никак не хочет отказаться.

«Примечательно, что Николай Патрушев отметил, что “пространство СНГ остаётся в фокусе основного внимания американцев”, а Нуланд назвала переговоры, которые уже успела провести в Москве, “весьма продуктивными “. Кто-то мог бы сказать, что это многовекторность», – написал в своем телеграм-канале политолог Александр Шпаковский.

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Тему подхватил его товарищ Алексей Дзермант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Многовекторностью занимаются все без исключения. Просто в отношении Беларуси иногда включается ревность и желание показать, что мы не доросли до этого. Ну просто, банально: Москве можно, Минску нет. Мол, малята. Не знаю, может и не доросли, а может и переросли», – с вызовом написал он.

Такая постановка вопроса показалась оскорбительной координатору российско-белорусского экспертного клуба Вячеславу Сутырину.

«Но есть, товарищи, маааленькая разница. Когда против России каждый месяц вводились новые санкции, в Минске форумы собирали, давая площадку для пропаганды российской угрозы, Помпео возили по городу, танкеры нефти у него покупали и т.д. Мне кажется, это не про ревности история, и давно уже не про “многовекторность”, это про союзничество, если сказать мягко. Сегодня Россия помогает со стабилизацией ситуации в Беларуси и получает за это новые угрозы от ЕС, доводит позицию Минска до Байдена с Нуланд, способствует тому, что США, например, до сих не признали Тихановскую “законным президентом Беларуси”», – возражает Сутырин белорусским коллегам.

Ревность белорусов к Нуланд имеет вполне конкретные причины. На днях США потребовали ликвидировать консульство Белоруссии в Нью-Йорке. С 15 октября доступ в офис Генерального консульства будет невозможен. На фоне такой унижающей политики Минску обидно, что с Москвой переговоры по-прежнему ведутся, причем, ради приезда Нуланд американцы даже пошли на сделку с визами фигурантов «черного списка».

Умиротворить политологов, которые после первого обмена репликами еще долго препирались, попробовал телеведущий Игорь Тур.

«Давайте честно: Россия всегда была нашим ключевым партнёром, и, скажем так, многовекторность Беларуси всегда это подразумевала. Просто сейчас мы об этом стали говорить более открыто. Пекин – важнейший партнёр Беларуси – и в политике, и в экономике. Но всё же, повторюсь, нужно объективно признать, что главный партнёр Минска по всем сферам – это Москва», – написал он.