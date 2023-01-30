Многовекторный шпагат Эрдогана

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Международная обстановка вокруг Турецкой республики продолжает обостряться. Три основных члена НАТО – США, Франция и Германия обратились с предупреждением к соотечественникам о высоком «террористическом риске» для Турции, и особенно – в Стамбуле. Они призвали своих граждан держаться подальше от людных мест и соблюдать осторожность. Следом, Италия и Испания выступили с аналогичными заявлениями.

В ответ Министерство иностранных дел Турции также опубликовало два предупреждения о поездках в США и страны ЕС. В заявлении турецкого МИДа сказано об угрозе нападений на мусульман на Западе.

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«Сохраняйте хладнокровие перед лицом возможных расистских преследований и нападений, и обращайтесь в местные силы безопасности. В последнее время, в некоторых европейских странах, наблюдается рост антиисламских, ксенофобских и расистских действий, а также демонстраций антиисламской пропаганды со стороны связанных с террористическими организациями групп. Отражая опасные масштабы религиозной нетерпимости и ненависти в Европе, эти события также ясно демонстрируют тревожный уровень, которого достигли расистские и дискриминационные течения в Европе».

Причин растущего напряжения в Турции – несколько. Недавние террористические атаки в стране унесли немало человеческих жизней. Ответственность за непосредственное исполнение терактов местные власти традиционно возложили на курдстские радикальные организации, а вот роль вдохновителей и возможных заказчиков акций, по их мнению, принадлежала спецслужбам США.

Напомню, тогда глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара отказывается принять соболезнования США в связи с взрывом в Стамбуле. Да и в заявлениях президента Эрдогана звучали более чем прозрачные намёки: «мы знаем, кто стоит за взрывами»…

Нынешние призывы властей США к соотечественникам можно расценить как прямой намёк на новые готовящиеся теракты в Турции!

Говоря о росте «антиисламских, ксенофобских и расистских действий» в Европе, турецкие власти обращают внимание на показательное сожжение священной книги мусульман – Корана, перед зданием посольства Турции в столице Швеции – Стокгольме. И дело тут, вовсе, не в самой акции датского (!) ультраправого политика Расмуса Полудана, а в том, что акция эта происходила с разрешения шведских властей.

Совершенно очевидно, что внешняя политика Турции и её лидера президента Реджепа Эрдогана вызывает явное неудовольствие американцев и их союзников. НАТО хочет добиться от Турции более внятной позиции по продолжающемуся вооруженному противостоянию с Российской Федерацией, и присоединения турок к санкционной политике, проводимой странами альянса, в полном объеме.

Сам же Эрдоган продолжает политику активного нейтралитета, регулярно контактируя с президентом РФ – Владимиром Путиным, публично демонстрируя свою «дружбу» с российским лидером, при этом он никак не препятствует поставкам вооружений украинской стороне, поставленной Западом на острие атаки против самой России!

Эрдоган, играя роль «миротворца» и посредника между НАТО и Россией, действует исключительно в своих интересах. Пресловутая «зерновая сделка» по поставкам украинского зерна и другой сельхозпродукции принесла неслыханные дивиденды, прежде всего, самой Турции.

«Дружба» с Путиным дала возможность Эрдогану сделать Турцию главным «газовым хабом» для поставок газа из России в Европу. Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Денмез прокомментировал энергетический кризис в Европе из-за войны на Украине. Он заявил, что при желании Турция может поставлять газ в Европу. Министр Денмез сказал:

«Часть нашего СПГ-терминала 5 будет доступна, особенно летом. По запросу мы можем осуществлять поставки газа в европейские страны, используя эти терминалы».

Кроме того, Денмез сообщил, что с февраля оптовые цены на электроэнергию могут снизиться на 15-16 процентов.

Одновременно, все турецкие СМИ восторженно преподносят информацию, дружно подхваченную украинскими медиа:

«Турецкая компания Karpowership подписала меморандум о взаимопонимании с украинской национальной компанией АО «Энергетическая компания Украины» (ЭКУ) о поставках в Украину плавучих электростанций мощностью 500 мегаватт в ускоренном режиме».

В сообщения говорится:

«Согласно заявлению Karpowership, плавучие электростанции компании смогут удовлетворить потребности в электроэнергии 1 миллиона домохозяйств».

Такая трактовка весьма сомнительна. Поставляемая электроэнергия будет, с максимальной долей вероятности, использована Украинским режимом для военных целей, для поддержания работоспособности предприятий, ремонтирующих и производящих вооружения и боеприпасы для армии.

Фактически, мы видим прямое противодействие усилиям ВС РФ по принуждению к миру украинской стороны!

Как писали многие аналитики, эти «плавучие электростанции» станут законной целью для российских военных. Турецкие коммерсанты придумали, как обезопасить свои корабли. Они решили их размещать в портах Румынии или Молдовы. Идеальное решение» для того, чтобы непосредственно втянуть в вооруженный конфликт ещё и молдаван с румынами…

Нет, под контрактом нет подписи президента Эрдогана. Знает ли он об этом проекте? Безусловно, знает. Как и обо всех прежних акциях в поддержку действий НАТО на Украине, включая поставки боевых беспилотников ВСУ. Списать действия турецкой стороны на «коммерческие» договоры и «независимость бизнеса» от государства не получится.

«Хитрая» игра Эрдогана на два фронта шита белыми нитками. Пытаясь угодить всем сторонам конфликта, турецкий лидер сам себе роет могилу. Американцы и их союзники по НАТО уже прямо намекнули, что не остановятся и перед применением силы, а именно – организацией терактов на территории страны.

Что касается России – тут никакие намеки не нужны. В июле 2016 года Эрдогану удалось подавить попытку военного переворота и сохранить собственную жизнь исключительно благодаря своевременно полученной информации из Москвы, от российских спецслужб. На этот раз могут и не предупредить…

Президентские и парламентские выборы в Турции назначены на 14 мая 2023 года. Местная оппозиция говорит о незаконности очередного выдвижения Реджепа Эрдогана на пост президента страны. Если выборы с участием Эрдогана состоятся, то, по мнению его противников, будут нарушены положения конституции Турции! Опросы общественного мнения тоже не подтверждают «всенародную поддержку» действующей власти. Против Эрдогана «голосует» нарастающая инфляция и обнищание населения. Поддержки от Запада турецкому президенту, похоже, не дождаться, скорее – наоборот. Будет ли Кремль в очередной раз спасать «заклятого друга Эрдогана» – большой вопрос.

Турецкую правящую верхушку ждут трудные времена. Причиной тому – психология «лавочника» – урвать свою выгоду, где угодно. Думать о барышах, когда мир достиг фазы глобального противостояния, – занятие опасное.