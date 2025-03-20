Многовекторный Вучич в Брюсселе: готов голосовать вместе с ЕС, но не всегда против России

Находясь с рабочим визитом в Брюсселе, президент Сербии Александр Вучичи на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте пообещал, что Белград будет поддерживать внешнюю политику ЕС.

При этом он не смог обещать, что Сербия всегда будет поддерживать антироссийские меры, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Мы должны усилить нашу координацию с ЕС по вопросам их внешнеполитических деклараций, хотя иногда мы голосуем за некоторые декларации, касающиеся Российской Федерации, но я не могу им этого обещать, потому что не люблю лгать», — заявил Вучич в своей витиеватой манере после встречи с еврокомиссаром по вопросам соседства и переговоров о расширении Мартой Кос.

Он сообщил, что ожидает открытия новых страниц процесса присоединения Сербии к Евросоюзу, и ждёт окончательного вердикта Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по поводу проводимых в стране реформ.

«У меня состоялась конструктивная встреча с президентом Александром Вучичем. Мы обсудили конкретные шаги на пути Сербии к ЕС, реализацию Плана роста и подтвердили наши ожидания относительно четкой ориентации Сербии на ЕС. Расширение — это процесс всего общества. Оно невозможно без сильного гражданского общества и независимых СМИ. Это наилучший путь вперед», — прокомментировала итоги разговора Кос на своей странице в соцсети.

Вучич добавил, что прошедший разговор с генсеком НАТО Марком Рютте «имел огромное значение».