25.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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«Многовектрность провалилась»: Медиа-обслуга Лукашенко втирается в доверие к России


Белорусская многовекторность провалилась, поэтому Минск должен сделать внешнеполитический выбор в пользу России.  Об этом в своем телеграм-канале написал близкий к белорусскому президенту политолог Алексей Дзермант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Белорусское государство, отказавшись от собственной идеологии, внутри пыталось примирить разные идентичности, полагая, что прозападная и националистическая часть граждан станет лояльной от того, что ее перестанут прессовать. В итоге получили мятеж.

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На внешнеполитической арене государство полагало, что из-за многовекторности Запад не станет вмешиваться в наши внутренние дела, но по факту мы получили управляемый частью этого Запада протест.

Не получается дружить со всеми, не может быть многовекторности и нейтралитета, когда на тебя нападают. Нужно делать выбор, но так, чтобы тебя уважали. Это значит, добровольный, осознанный, честный выбор той стороны, которая не предаст и которой мы на самом деле нужны. Для Беларуси, по моему мнению, это Россия», –  написал Дзермант.

На это отреагировал председатель движения «Гражданское согласие в Белоруссии» Артем Агафонов.

«Иногда на ошибках, все-таки, учатся, хотя и очень медленно. Спустя несколько лет до Дзерманта дошло, что нельзя одной и той же …опой сидеть на встречных поездах. Очевидный факт того, что в этом случае можно либо упасть и больно удариться, либо порваться на части, до некоторых доходит только опытным путем. И то не до всех», – написал Агафонов у себя в «фейсбуке».


Гораздо резче смену риторики минских спикеров прокомментировал главный редактор российского информагентства «Регнум» Модест Колеров – его издание накануне было заблокировано в Белоруссии как раз за критику «многовекторности» Лукашенко.

«Он обычный лжец. пытается выжить. Хорошо, что он молодой – бОльшую часть жизни будет свои плоды есть», – написал Колеров.

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