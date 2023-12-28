Мобилизации на Украине не будет, если Запад её не оплатит – Бортник

Анатолий Лапин.  
28.12.2023 21:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Финансы


У Украины нет денег на мобилизацию полумиллионной армии – просить в очередной раз придется у Запада.

Об этом в интервью украинскому журналисту Василию Апасову заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины нет денег на мобилизацию полумиллионной армии – просить в очередной раз придется...

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По словам Бортника, также от Украины требуют определиться с военными планами.

«В Европе ожидают повышения финансового запроса с нашей стороны. Ну, на новую мобилизацию. То мы собирали на контрнаступление, теперь надо будет собирать на новую мобилизацию. Если его не будет, то значит, что вообще никто не собирается принимать этот законопроект. Но я удивлюсь, если этого запроса не будет.

И в Европе ожидают консолидированной позиции среди военного и политического руководства в отношении стратегии войны. С этой целью приезжал Ллойд Остин, министр обороны США. Они ждут, когда договорятся Верховный главнокомандующий и главнокомандующий Вооруженными силами Украины в отношении того, что мы дальше делаем: стратегическая оборона, локальное контрнаступление, – что мы дальше делаем в этой части.

Они от нас ждут этой стратегии, потому что в случае отсутствия этой стратегии, ни Брюссель не может ответить Венгрии в отношении стратегии Европейского союза по войне в Украине, ни демократы не могут ответить республиканцам в отношении хода и цели войны. От нас ждут решения», – заключил Бортник.

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