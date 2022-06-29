Мобилизации не будет до прямого столкновения России с НАТО – Алкснис

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В то время как руководство России создаёт максимально нормальные условия для жизни россиян в условиях воюющего государства, шокированный Запад призывает экономить воду и закрывать производства, хотя для них ещё ничего не произошло.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявила российский политический обозреватель Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Операция идёт в стабильном режиме, системном. Там сознательно принято решение, что она должна иди так, чтобы не затрагивать общество глубинно, чтобы минимально нынешние бури влияли на общество… Целью для властей будет создание максимально нормальной жизни для российского общества, это будет максимально поддерживаться. Никакой мобилизации. То есть, сколько можно будет тянуть без мобилизации, столько будут тянуть без мобилизации. Если речь не дойдёт до прямого столкновения России с НАТО, а там уже шансы ядерного конфликта, до которого не дойдёт. Думаю, до этих крайностей дело не дойдёт. Соответственно будет для большей части общества сохранить максимально нормальную жизнь», – сказала эксперт.

«То есть Россия будет воевать, Россия будет строить, Россия будет экстренными мерами затыкать возникающие дыры, как она делает это уже сейчас. Но всё это будет сделано так, чтобы рядовой гражданин минимально ощущал на себе влияние масштабных вихрей, бушующих в мире. И это, на самом деле, возможно, будет самое главное достижение, главная цель и главный бонус, главная возможность, которую Россия будет предоставлять миру. Потому что, простите, ещё ничего не случилось, а там, на благополучнейшем Западе, уже призывают экономить воду, свет, закрывают важнейшие производства. Ещё ничего не произошло, по большому счёту. Это только цветочки», – объясняла Алкснис.