Мобилизационный возраст снова уменьшат – на фронте не хватает штурмовиков

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Призывной возраст на Украине снова нужно уменьшать, потому что в войсках закончились штурмовики. Сейчас эти задачи выполняют 43-летние солдаты, которые в силу возраста не годятся для таких целей.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы проанализировали и довели информацию, открытую, что, если за летние месяцы набирали по 30 тысяч, а россияне – 35-40 тысяч могут себе поставлять и сосредотачиваться, то в осенние месяц это уменьшилось, и необходимо изменение ситуации… Чтобы защищать будущее 18-летних и 20-летних, надо отстоять государственность, на текущий момент защитить наш народ. Для этого, к сожалению, приходится и склоняются к тому, что, – я напоминаю, что армия стала 43-летней, средний возраст, а армия стареющая – это серьезный показатель, необходимо понимать, что нужно выполнять задачи людям. В первую очередь не хватает пехоты, штурмовой пехоты, – выполнять штурмовые задачи. Сравнить 25 и 45 – конечно, есть разница. Поэтому ситуация складывается такая, что изучается в том числе в парламенте, но и в руководстве военно-политическом вопрос о том, что надо понижать с 25. Потому что не хватает, уменьшилось количество, выхода нет пока, не могут найти», – заявил Романенко.