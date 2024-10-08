Мобилизационный возраст снова уменьшат – на фронте не хватает штурмовиков

Анатолий Лапин.  
08.10.2024 12:05
  (Мск) , Киев
Просмотров: 243
 
Дзен, Мобилизация, Украина


Призывной возраст на Украине снова нужно уменьшать, потому что в войсках закончились штурмовики. Сейчас эти задачи выполняют 43-летние солдаты, которые в силу возраста не годятся для таких целей.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Призывной возраст на Украине снова нужно уменьшать, потому что в войсках закончились штурмовики. Сейчас...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Мы проанализировали и довели информацию, открытую, что, если за летние месяцы набирали по 30 тысяч, а россияне – 35-40 тысяч могут себе поставлять и сосредотачиваться, то в осенние месяц это уменьшилось, и необходимо изменение ситуации…

Чтобы защищать будущее 18-летних и 20-летних, надо отстоять государственность, на текущий момент защитить наш народ. Для этого, к сожалению, приходится и склоняются к тому, что, – я напоминаю, что армия стала 43-летней, средний возраст, а армия стареющая – это серьезный показатель, необходимо понимать, что нужно выполнять задачи людям.

В первую очередь не хватает пехоты, штурмовой пехоты, – выполнять штурмовые задачи. Сравнить 25 и 45 – конечно, есть разница.

Поэтому ситуация складывается такая, что изучается в том числе в парламенте, но и в руководстве военно-политическом вопрос о том, что надо понижать с 25. Потому что не хватает, уменьшилось количество, выхода нет пока, не могут найти», – заявил Романенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть