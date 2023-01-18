Мобилизация будет продолжаться, в армии уже больше миллиона человек

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На Украине не останавливалась и будет проводиться мобилизация населения. Армия уже насчитывает более миллиона человек, десятки тысяч проходят подготовку в странах Запада, где их учат работать с НАТОвским вооружением и техникой.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сегодня находимся в постоянном состоянии мобилизации, фактически резервы сегодня пополняются по всем направлениям, но целевые резервы. С другой стороны, мы проводим уже системные, глубокие учения. По несколько месяцев в Украине и несколько десятков уже тысяч провели за границей. Только по Британии около 40 тысяч. То есть, это уже подготовленные мощные бойцы, которые освоили современную технику и вооружение, особенно высокоточное по стандартам НАТО, которые поступают в Украину. Потому, в данный момент дополнительная мобилизация еще будет проводиться, она проходит буквально каждый день – я буквально сегодня отправлял очередных на направления наших наступательных операций. Мы имеем уже в секторе обороны и в армии в целом больше миллиона человек», – заявил Маломуж.