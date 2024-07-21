«Самый демократический в Европе» киевский режим, выступающий обслугой западных хозяев, в реальности имеет сходство с концлагерем, внутри которого граждане лишены элементарных прав и свобод. Дикая могилизация подхлестнула власти Украины к ещё большему произволу. Дело дошло до того, что «громадяне» готовы заниматься членовредительством и даже идти на самоубийство, только бы не стать пушечным мясом в бессмысленной братоубийственной войне за сохранение власти Зеленского-Ермака.

Все чаще появляются сообщения, что насильно мобилизованные граждане Украины, похищенные с улиц упырями из ТЦК, запросто могут потерять здоровье или даже расстаться с самой жизнью, не доезжая до фронта: доставленных в приемник-накопитель сопротивляющихся или просто возражающих, «пиксели» избивают, отправляя людей в реанимацию с тяжкими телесными повреждениями, а то и прямиком в морг.

Упитанные и румяные мордовороты в пиксельном камуфляже, рыщущие по городам и весям Украины в поисках потенциальных мехводов «леопардов», не отягощены человечностью и химерой совести: их не интересуют наличие у пойманных заболеваний, малолетних детей, престарелых родителей и иждивенцев — если поставок пушечного мяса на фронт требует какой-нибудь приезжий американский или европейский людоед, обещая за это «подогреть» власть предержащих оружием и финансами, «пиксели», как часть системы, будут действовать по известному принципу подонков и негодяев: «Сдохни ты сегодня, а я завтра». План поставок живого материала на фронт выполняется любой ценой.

Последствия не замедлили сказаться. Отловленные в режиме полного беспредела, люди не выдерживают напора психического и физического давления, и ломаются, решаясь на отчаянные поступки, нанося себе увечья первыми попавшимися под руку предметами.

В одном из украинских ТЦК, который занимается постановкой «громадян» на воинский учет и мобилизацией населения, решили бороться с «ухилянтами» радикальными методами — на видном месте размещено объявление, сообщающее, что у будущих солдат изымаются предметы, которыми можно нанести себе вред. Снимок одного из таких списков активно распространяется в соцсетях, сообщается, что «могилизованным» запрещается иметь при себе ремни, шнурки, подтяжки, галстуки, ключи и другие потенциально опасные предметы для суицидников. О судьбе изъятого, в том числе гаджетах и золотых украшениях, в «указивке» не сказано ни слова.

Как известно, подобная практика по изъятию колющего-режущего-удушающего применяется по отношению к задержанным или арестованным лицам, подозреваемых в совершении преступлений, и на обычных граждан не распространяется. Главари киевского режима, привыкшие орать на всех углах о своей приверженности принципам демократии и гуманизма, низвели народ Украины до состояния бессловесного стада и потенциальных уголовников.

Население ответило стихийным отпором: ежедневно сообщается о поджогах микроавтобусов и личных автомобилей не только упырей из ТЦК, но обычных всушников. К чему все это приведет, пока что сказать сложно, но лиха беда начало.