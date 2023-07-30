Мобилизация коснётся всех: «В зависимости от того, сколько лет идёт война, – дойдёт до каждого»

Вадим Москаленко.  
30.07.2023 22:34
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Мобилизация, Украина


Если война против России затянется, то на передовую погонят каждого украинца.

Об этом в интервью «BBC» заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если война против России затянется, то на передовую погонят каждого украинца. Об этом в...

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«Мы с одной стороны, держим в руках отчёты социологов, что приблизительно 90% украинцев доверяют ВСУ, и примерно столько же верят в победу. Но на улицах выглядит так, что победу хотят приближать не очень многие люди, а доверять ВСУ люди предпочитают на расстоянии», – заметил ведущий, подразумевая праздную жизнь в Киеве.

«Очень многие люди, которых мы видим на улицах, так или иначе привлечены к силам обороны – были, или сейчас, или помогают, работают, и так далее. Страна должна функционировать.

Служить будут все, но при этом мы не можем забрать всех одномоментно. Как это было и 2014 году, в какой-то момент мы начнём кого-то на кого-то менять. Кто-то год-полтора-два отвоевал, и его поменяют на того, кто этого не делал. Начнётся процесс ротации.

Это означает, что будут брать тех, кто там ещё не был. И в зависимости от того, сколько лет идёт война, так оно дойдёт до каждого», – пообещал Чмут.

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