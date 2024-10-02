Мобилизация на Украине – это билет в один конец. Молодые взвоют – Карасев

Анатолий Лапин.  
02.10.2024 15:52
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Сюжет дня, Украина и Донбасс


Украинское население запугивают ужесточением мобилизационных норм, чтобы отвратить население о желания воевать до последнего.

Об этом в эфире видеоблога «Лана тут» заявил украинский политолог Вадим Карасев, давая оценку словам главы оборонного комитета Верховной рады полковника СБУ Романа Костенко о необходимости понизить нижний предел возраста мобилизации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское население запугивают ужесточением мобилизационных норм, чтобы отвратить население о желания воевать до последнего....

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«Для чего это говорится? Для того, чтобы взвыли молодые и сказали: «Не пойдем». Все же понимают, это билет в один конец. Это же билет в один конец, мобилизация при нынешней ситуации на фронте. Вот так, с такой мобилизацией проходит демобилизация общества.

Потому что до мобилизации 75% говорили о том, что надо воевать до победного конца, до границ 91-го года и так далее, но хотели, чтобы это кто-то другой делал. Но когда коснулось их, поддержка этой истории до победного конца – вниз-вниз-вниз… Все это сейчас – мы говорили о том, что нам нужна демобилизация в том смысле, что мы слишком эмоционально накручены на войну, но эта война в том варианте, в котором мы желаем, она невозможна завершиться так, мы только положим людей», – заявил Карасев.

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