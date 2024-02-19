«Мобилизация на Украине спровоцирует анархическое восстание. Злые отряды двинут на Европу» – Соскин

Несвоевременная сдача Авдеевки принесла огромные жертвы, и все увидели, как киевские власти относятся к ВСУ. После такого – любое усиление мобилизации на Украине может спровоцировать анархическую гражданскую войну.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо же отвечать теперь за гибель ребят, за то, что там раненых оставили. Чьи приказы были оставить раненых. За то, что там перебили молодых воинов. И после этого вы говорите, что вам нужна какая-то ещё мобилизация? После такого – зверского, нечеловеческого отношения к бойцам, вы думаете, что кто-то теперь пойдёт воевать? Если так поступают с ветеранами, которые на самом передке стоят. Это надо быть не просто наивными, а совершенно глупыми, тупорылыми животными, чтобы думать, что теперь кто-то пойдёт на мобилизацию. Авдеевка всё изменила!», – сказал Соскин.

Теперь, по мнению эксперта, если Верховная рада примет новый закон о мобилизации, народ восстанет.

«Видите, сколько крестов стоит? Вся Украина в этой «могилизации», всё мало. Говорит, надо ещё тысяч 500 уничтожить молодых. Ну, я думаю, что после Авдеевки уже вообще теперь – просто будут уничтожать этих, которые попытаются кого-то мобилизовать. А если вы, депутаты, попробуете что-то там закон принять, увидите, что вас ждёт. Будет анархическая гражданская война – мама не горюй. Тогда все ваши эти, которые у вас там рекомендуют, эти шалманы сидят в этих странах европейских, к ним придут эти анархические отряды. Это война во всей Европе будет, вспомните Олега Игоревича (имеет в виду себя – ред.). Те, кто меня давно смотрит, знают, что по времени редко попадаю, но в целом – всё равно всё сбудется, увидите», – предупредил политолог.