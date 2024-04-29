«Мобилизация не поможет»: полковник СБУ не верит в перспективы Украины

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Мобилизация, которая на Украине усиливается, не приведет к качественным изменениям ВСУ. Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, принудительно набранные в армию граждане не станут полноценными солдатами.

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«Это все ошибочное, что якобы количество личного состава, мобилизация к чему-то приведет. Она могла бы привести, если число мобилизованных, тех, кто пришел формировать новые подразделения, были бы кадровые, обученные военнослужащие. То есть кадровая армия. Но у нас кадровая армия, к большому сожалению, ее уже нет. Армию сейчас мобилизуют, а мобилизованная армия – это кого взяли, того взяли, она необученная», – сказал полковник.

«А обученность, чтобы провести боевое слаживание, это все, если ты не хочешь воевать, то ты и учиться не будешь. Тебя взяли, схватили, ты понял, хорошо, схватили, деньги платят и ладно. Тебе говорят: «Учись стрелять». – «Та, оно мне не надо, не буду учиться». – «Тебе надо бежать». – «Не буду». Средний возраст. После 50 у нас все с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 50 метров не может пробежать – инсульт или инфаркт», – заявил Стариков.