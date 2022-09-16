«Мобилизация общества без смыслов, ценностей, идеологии – невозможна» – российский промышленник

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Новости Украины

Мобилизация в России нужна, однако нужно понимать, что сама страна не готова к такому общественному изменению, а потому ожидаемого эффекта не будет.

Об этом в эфире YouTube-канала «Рой ТВ» заявил директор Петербургского тракторного завода (ПТЗ, «Кировцы») и член Генсовета Партии Дела Сергей Серебряков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никогда в истории мобилизация не происходила спонтанно. Мобилизационные приготовления все были заблаговременно. Сроки этой заблаговременной подготовки всегда зависели от понимания правдивости той ситуации, в которой ты находишься. Поэтому, может быть, её не объявляют, потому что есть понимание того, что система, которая бы поставила такие задачи, организовала их выполнение – этот финансово-экономический контур обеспечил, выделение ресурсов. Напряжение определённое будет во всех сферах или только в оборонных предприятиях? При таком трудовом праве рабочие просто разбегутся. Куча вопросов, которые надо решать. Это мобилизация всего общества, а мобилизация всего общества без смыслов, ценностей, идеологии – никогда в истории не осуществлялась. Мобилизация нужна, но мы к мобилизации не готовы. Поэтому объявление сегодня мобилизации не даст того эффекта, который мы будем ожидать. Эти ожидания должны быть визуализированы, определены, метрологически обеспечены. Что это? Да, нужна. Но её сегодня осуществить в этой системе нереально», – объяснил Серебряков.