«Мобилизация общества без смыслов, ценностей, идеологии – невозможна» – российский промышленник

16.09.2022  18:57 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 436
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Мобилизация в России нужна, однако нужно понимать, что сама страна не готова к такому общественному изменению, а потому ожидаемого эффекта не будет.

Об этом в эфире YouTube-канала «Рой ТВ» заявил директор Петербургского тракторного завода (ПТЗ, «Кировцы») и член Генсовета Партии Дела Сергей Серебряков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мобилизация в России нужна, однако нужно понимать, что сама страна не готова к такому...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Никогда в истории мобилизация не происходила спонтанно. Мобилизационные приготовления все были заблаговременно. Сроки этой заблаговременной подготовки всегда зависели от понимания правдивости той ситуации, в которой ты находишься.

Поэтому, может быть, её не объявляют, потому что есть понимание того, что система, которая бы поставила такие задачи, организовала их выполнение – этот финансово-экономический контур обеспечил, выделение ресурсов. Напряжение определённое будет во всех сферах или только в оборонных предприятиях? При таком трудовом праве рабочие просто разбегутся.

Куча вопросов, которые надо решать. Это мобилизация всего общества, а мобилизация всего общества без смыслов, ценностей, идеологии – никогда в истории не осуществлялась.

Мобилизация нужна, но мы к мобилизации не готовы. Поэтому объявление сегодня мобилизации не даст того эффекта, который мы будем ожидать. Эти ожидания должны быть визуализированы, определены, метрологически обеспечены. Что это? Да, нужна. Но её сегодня осуществить в этой системе нереально», – объяснил Серебряков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Просмотров: 436

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть