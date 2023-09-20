Мобилизация подкосила украинские села

Анатолий Лапин.  
20.09.2023 12:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 203
 
Дзен, Мобилизация, Сельское хозяйство, Украина


Мобилизация на Украине серьезно подкосила села, лишив их трактористов, механизаторов и водителей грузовоготранспорта.

Об этом в эфире интернет-канала украинского журналиста Александра Шелеста заявил председатель Всеукраинского объединения собственников земли Роман Головин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мобилизация на Украине серьезно подкосила села, лишив их трактористов, механизаторов и водителей грузовоготранспорта. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Головина, призыв в ВСУ приводит к тому, что на местах некому ухаживать за землей.

«На сегодняшний день много кого [призвали в ВСУ] – трактористы, механизаторы, это люди грамотные, еще с советских времен, из поколения в поколение, от отца к сыну эти вопросы. А война – это война техники. Безусловно, работать мало кому остается, система брони непонятно как выстроена. Война – это всегда баланс.

Невозможно, чтобы было пять миллионов воюющих, а кто будет обслуживать? Мы же прекрасно это понимаем», – заявил Головин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть