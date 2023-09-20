Мобилизация подкосила украинские села

Мобилизация на Украине серьезно подкосила села, лишив их трактористов, механизаторов и водителей грузовоготранспорта.

Об этом в эфире интернет-канала украинского журналиста Александра Шелеста заявил председатель Всеукраинского объединения собственников земли Роман Головин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Головина, призыв в ВСУ приводит к тому, что на местах некому ухаживать за землей.

«На сегодняшний день много кого [призвали в ВСУ] – трактористы, механизаторы, это люди грамотные, еще с советских времен, из поколения в поколение, от отца к сыну эти вопросы. А война – это война техники. Безусловно, работать мало кому остается, система брони непонятно как выстроена. Война – это всегда баланс.

Невозможно, чтобы было пять миллионов воюющих, а кто будет обслуживать? Мы же прекрасно это понимаем», – заявил Головин.