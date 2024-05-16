Мобилизация погружает Украину в транспортный коллапс. Мужчины отказываются садиться за руль

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Украина может столкнуться с логистическим кризисом из-за того, что в ВСУ повально гребут мужчин, способных управлять фурами. Об этом в эфире видеоблога «Новости Live» заявил экономический эксперт Олег Пендзин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Пендзина, нефтетрейдеры уже вербуют на работу женщин, чтобы посадить их за руль топливозаправщиков.

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«Логистика. Действительно, на сегодняшний момент мы имеем огромную проблему с логистикой, с парнями-водителями. Не буду указывать название нефтетрейдера, который сегодня открыл поиск женщин-водителей для того, чтобы обеспечить поставки нефтепродуктов в Украину, потому что парни-водители сегодня отказываются ехать. А если выезжают, отказываются возвращаться в страну. Ну, смотрите, мы сейчас допрыгаемся до ситуации лета 22-го года, когда были бешеные очереди на заправках просто потому, что тогда не была отработана логистика, а сейчас просто потому, что мы не сможем обеспечить поставки логистические нефтепродуктов в Украину», – заявил Пендзин.