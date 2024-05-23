Мобилизация – последний отчаянный шанс Украины и Запада отыграть все у России – Бортник

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Нынешняя масштабная мобилизация и помощь под нее со стороны Запада – это предпоследний, если не последний шанс отыграть что-то для Украины. Но даже в этом случае закончить конфликт на условиях Украины практически невозможно.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весьма вероятно, что это если не последняя, то предпоследняя мобилизация, масштабная. Самый худший период для нас наступит где-то осенью в этом году, потому что – если американский пакет военной помощи и новая мобилизация не оправдают себя, они не дадут военного эффекта в виде украинских контрнаступлений… Тогда мы встанем перед сложным выбором. Или идти на переговоры с неудобной позиции, или пытаться дальше продолжать войну с абсолютно четким пониманием, что ее, скорее всего, не удастся закончить на наших условиях, – мягко скажу», – отметил он.

«Военные говорят намного хуже. Этот пакет американской помощи и эта волна мобилизации – это предпоследний шанс для Украины попробовать что-то еще сыграть по-другому», – заключил Бортник.