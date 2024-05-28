Мобилизация приведет к увеличению количества крестов на кладбищах – экс-боец ССО ВСУ

Мобилизация в украинскую армию дополнительного количества солдат не приведет к победе над Россией или возвращению утраченных территорий. Об этом в эфире 5 канала заявил списанный из-за ранения из ВСУ солдат ССО Павел Якимчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Якимчука, силы по сравнению с Россией все равно будут неравными.

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«То, что 18 числа закон вступил в силу – пока людей наберут, пока их отучат, и пока они попадут на фронт – это где-то два месяца. То есть мы сейчас говорим о далеком будущем. Потому что два месяца в условиях войны – это очень далеко. Так далеко смотреть, конечно, это немного неправильно. Но все равно мы количественно проигрываем. Мы же не забываем, что воюем против России, и сколько бы мы не мобилизовали людей в Украине, россиян все равно будет больше, как ни крути. Потому я не очень понимаю войну пехоты», – сказал ВСУшник.

«Сегодня созданы Силы беспилотных систем, по состоянию на сегодня они еще на стадии формирования. Вот за этим будущее, людьми нельзя затыкать такие дыры. Это нужно делать техникой. Мы не выиграем количественно – сколько бы мы не мобилизовали людей, фронту это сильно не поможет. Мы можем сдерживать людьми, но наступать и отбивать… мы же хотим вернуть страну как минимум в границы 91-го года, а как максимум – забрать Кубань и Белгородчину, но это не людьми нужно делать. Это будет просто увеличивать кресты на кладбищах», – заявил Якимчук.