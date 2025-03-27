«Мобилизация пройдёт на ура»: Канада готовится к войне со Штатами – аналитик
Если США и Канада не договорятся, то в течение пяти лет между ними может вспыхнуть война.
Об этом в интервью киевскому политологу Руслану Бортнику заявил украинский политический аналитик Руслан Бизяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не вижу приготовлений со стороны Канады к нападению на США», – заметил Бортник.
«А они есть. Дело в том, что начались первые капли дождя, они начались в Европе. Совсем недавно Португалия отказалась от закупки F-35 у США. Я думаю, что для Евросоюза и для Канады это вопрос времени, потому что во флоте Канада закупает уже британские бригады.
Между принятием политического решения и поставкой вооружения где-то 5 лет проходит. То есть, ближайшие 5 лет Канада не способна воевать с США», – сказал Бизяев.
Проживающий в Канаде политический обозреватель Джеймс Талберг подчеркнул, что первые приготовления к войне уже начались.
«Они начали рекрутинг, они начали рекламировать позиции в армии, они начали опять налаживать процессы. Призывают на контракт.
Почему у этого, я считаю, есть потенциал? Потому что огромная безработица. Сегодня молодые люди, которые закончили колледжи, университеты, они не могут найти работу. С зарплатой в 100 тысяч или 80 тысяч канадских долларов в год невозможно арендовать даже однушку в центре города», – сказал канадский обозреватель.
Руслан Бизяев считает, что эскалация может достигнуть пика примерно через пять лет.
«У нас есть 5 лет экономического противостояния и ближе к 2030 году мы увидим, что это будет – или будет новый виток эскалации, или они договорятся на экономическом этапе. Я думаю, что какие-то первые контуры мы увидим в следующем году уже.
Просто, к 2030 году, исходя из программ перевооружения основных стран, из топ-пятерки военных. Но учитывая, насколько нестандартная сейчас ситуация, то многие события могут произойти раньше», – подытожил он.
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