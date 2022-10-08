Мобилизация. Провокации в рамках «деколонизации»

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Новости Украины

С первых месяцев военной спецоперации Вооружённых сил России на Украине власти США открыли дебаты о разделе России на десятки «незалежных» территориальных образований по национальному признаку, издав программный документ «Деколонизация России: нравственный и стратегический императив».

На Западе открыто объявили о своей недоработке в 1991 году: мол, надо было не останавливаться и дробить остатки СССР и, в первую очередь, Россию, не только на отдельные «национальные квартиры», но и на кучу конфликтующих между собой «коммуналок».

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Ответственным исполнителем «деколонизации» были назначены наиболее одиозные украинские политики, вроде приснопамятного Алексея Гончаренко, имеющие богатый опыт разрушения собственной страны.

Судя по всему, весь летний сезон Запад готовился к запуску своих деструктивных планов в отношении России, выбирая удобный случай для начала их воплощения в жизнь. Объявление о частичной мобилизации показалось вашингтонским затейникам удобным поводом для начала расшатывания России, поскольку ставка делалась на неизбежные ошибки и перекосы властей в организационных вопросах и, как следствие, негативная реакция на них населения страны.

Интересно, что для затравки процесса американцами на арену был выпущен кривляться придурковатый кокаиновый клоун Зеленский со своими видеообращениями к народам России, внезапно вспомнивший ради такого дела русский язык.

Выступления Зели были организованны по майданным лекалам и являлись слабой попыткой вбить клин между властью и обществом. Как всегда в подобных случаях в эфир были выброшены тонны низкопробной дезы для возбуждения протестных настроений в различных социальных и этнических слоях населения.

В частности, Зеля взялся на голубом глазу рассказывать, что под мобилизацию попадают якобы сплошь представители коренного населения России.

Топорность фальшивок была столь очевидна, что эти инсинуации проигнорировали даже немногочисленные сторонники «партии мира».

Но вот уже в последних числах сентября в западных «центрах принятия решений» от слов перешли к делу, принявшись раскачивать обстановку в стране через митинги протестов, на этот раз «жён и матерей мобилизованных».

В Дагестане, Якутии и Туве прошли немногочисленные митинги протестов, координируемые из Украины. Для каждого российского региона ЦИПсО подготовило ТГ-каналы, вроде «Утро Дагестан», выступавшими рупорами протестных настроений.

Кроме того, в соцсетях, как поганки после дождя, начали плодиться и источать мухоморные амбре паблики, вроде «Вручают повестки…» с фейковыми снимками, как российские силовики насильно тащат в военкоматы военнообязанных, пойманных у метро, во дворах домов и чуть ли не в общественных туалетах.

Вскоре произошёл массовый вброс слухов о массовой гибели мобилизованных. В частности, по родительским чатам солдат срочной службы почти сутки гуляло сообщение о якобы гибели целого эшелона мобилизованных в Белгородской области, накрытого ударом украинской артиллерии.

Очень скоро выяснилось, что ничего такого не было, но переполох среди мамок был преизрядный, из чего необходимо сделать вывод, что своей целевой аудиторией ЦИПсО выбрало солдатских жён и матерей, в массе своей людей эмоциональных и не отличающихся даже базовыми знаниями о военных делах.

Выяснилось также, что фабрика по производству фальшивок находится в Киеве и даже пользуется услугами оператора «Киевстар», принадлежащего российскому олигарху Фридману.

По данным Лиги безопасного интернета, только за последние дни ЦИПсО выплеснуло в сеть 4,2 миллиона фальшивок, направленных на дискредитацию мобилизационных мероприятий и почти 2 миллиона ложных сообщений против референдумов на освобождённых территориях бывшей Украины.

Характерно, что ЦИПсО старательно раздувает из мухи слона, трубя на всех углах о росте протестных настроений в российском обществе и заявляя, к примеру, что в Дагестане из-за недовольства местного населения мобилизация была прекращена, хотя хорошо известно, что кавказские республики России горячо поддержали усиление помощи Действующей армии в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Стали видны центры приложения сил «деколонизаторов», старающихся разогреть межнациональные конфликты. Особое внимание уделяется Дагестану, Ингушетии, Бурятии, Якутии, Крыму, Туве и Кабардино-Балкарии – везде, как считают кураторы Зе-хунты, имеются «спящие ячейки» сепаратистов и вообще недовольных политикой Кремля.

Интересно, что к массовым протестам в республиках призывают сбежавшие за бугор человечки, предпочитающие дирижировать процессами с безопасного расстояния и за хорошую мзду.

К примеру, ещё 1 мая выходить на улицы против СВО призывал тувинцев сбежавший в Европу бывший депутат местного парламента от ЛДПР Эресу Кара-Сал и организованный им движняк «Новая Тува» (New Tuva).

Как стало известно, побег Кара-Сала из России организовала компания «Canda application grip corp», оказывающая консультационную и практическую помощь в получении иностранных документов. По данным силовиков, эта контора используется ЦРУ для экстракции за рубеж политических провокаторов и прочих подрывных элементов.

Интересно, что движняк «Новая Тува» Кара-Салу помогли создать провокаторы из фонда «Свободная Бурятия» («Free Buryatia Foundation»). По имеющимся данным, на счету подрывного фонда числится более 20 млн рублей заокеанской спонсорской помощи для продвижения «деколониальной» повестки.

А непосредственно «Новой Туве» и Кара-Салу были перечислены 7 млн рублей от региональных оппозиционеров: Андриана Ооржака, Альмира Сенди, Оюмаа Донгака и Мергена Хомушку.

По крайней мере, часть этих средств пошла на финансирование незаконных протестов и медийную раскрутку по шельмованию СВО и частичной мобилизации под соусом «борьбы за мир».

28 сентября «активисты» движения «Новая Тува» Лилия Монгуш, Надежда Монгуш, Чойгана Монгуш и Алина Елаева, направляемые из-за границы Эресом Кара-Салом, начали призывать тувинских женщин выйти на несанкционированные митинги.

Митинги и, правда, состоялись, но какие-то странные – их главными и немногочисленными посетителями стали очень юные девушки, явно не тянущие на жён и матерей мобилизованных. Жёны и матери в это время собирали в путь и провожали на войну своих мужчин, а пришедшие на митинг юницы больше всего напоминали пустоголовых школьниц в поисках лёгких деньжат на айфончик.

Самое интересное во всех этих протестах заключено в том, что вышеупомянутые жиночки Монгуш и Елаева постоянно живут за рубежом и тесным образом связаны со знаменитым грантораздаточным корытом USAID, действующим под крышей Госдепа США.

Открытые источники гласят, что Лилия Монгуш вместе с супругом Василием Матеновым (основателем и главой фонда «Азиаты России») постоянно живет в Грузии. Чойгана и Надежда Монгуш координируют протестные движения – внезапно! – из Улан-Батора. Алина Елаева, как и её шеф из бывших либеральных демократов Тувы, тоже гадит откуда-то из ЕС.

Наблюдатели отмечают, что группа «активистов» во главе с Кара-Салом, надёжно укрыты за рубежами России, поскольку их планируется задействовать в многоразовых акциях, причём «тувинский филиал», судя по всему, находится не на острие главного информационного удара.

По всему выходит, что «деколонизаторы» попытаются в очередной раз взорвать обстановку в кавказских республиках России, о чём свидетельствует уровень финансирования «кавказских проектов».

К примеру, ТГ-каналу «Утро Дагестан» кураторами с марта месяца выделено на поддержку подрывной деятельности в долларах и криптовалюте 5 (пять) миллиардов (!) рублей в пересчёте на российские деньги.

В общем-то, всё это не ново. США и НАТО давно нацелили свои центры информационно-психологической войны на развал России, исследуя особенности и разрабатывая методички против каждого субъекта федерации, используя, как им кажется, слабые точки сборки.

Что касается ЦИПсО, то эта контора и её подразделения давно подчинены и работают под кураторством натовцев, находясь в авангарде войны против России и её народа.

Судя по тому, как ведётся «деколонизация», её методичка во многом повторяет набор приёмов, задействованных в рамках операций «Ласковый Марбас» и «Факел», запущенных ЦИПсО ещё два года назад.

В рамках первой, хохлоботы проводили комплекс дезинформационных мероприятий, направленных на шельмование российской власти: она-де, и криворукая, и погрязла в непотизме, и неумёха, и вообще, в стране царит тяжёлая общественно-политическая и экономическая обстановка.

Сегодня, в момент, когда наши войска на большей части линии фронта перешли к активной обороне, мы и сегодня слышим перепевы этой «старой песни о главном».

Операция «Факел» ставила целью опорочить российских силовиков, имея в прицеле Росгвардию. Сегодня мы видим очередные попытки реанимации этих процессов.

В целом, если не считать временных взрывов паники у эмоционально нестабильной части населения, имеющих вполне безобидные проявления в чатах и соцсетях, можно со всей ответственностью констатировать, что усилия по «деколонизации» с использованием устаревших «методичек» не достигают своей цели, а отщепенцы, паразитирующие на чувствах миллионов людей, кроме отвращения, других чувств не вызывают.

Как мне кажется, ключевая ошибка всех этих ципсо с кураторами заключается в том, что они пытаются действовать по шаблонам холодной войны, когда правительство предпочитало недомолвки и умалчивания в неудобных вопросах, взамен чего противник запускал долгоиграющие сплетни в виде версий. Плюс, конечно же, по полной программе использовались «властители дум», вроде академика Сахарова, на деле представлявших собой типичных обитателей страны эльфов, не знающих и не понимающих процессов, протекающих в стране.

Наше время так насыщено информационными потоками разной направленности, что любой вброс ципсы моментально смывается ещё более могучим наплывом блогосферы, «телеги» и разношёрстого экспертного сообщества. Обратите внимание, что в «методичках» прямо говорится о краткосрочном эффекте действия того или иного вброса: хорошо, если сутки где-нибудь в топе продержится.

Помимо прочего, с «властителями дум» в нашей стране давно дефицит, и слава богу. На поверку, эти люди оказываются подкаблучниками, педофилами, коррупционерами, да ещё и марионетками. В самом деле, какой из Навального или, прости господи, Ксении Собчак, реинкарнации Сахарова, который, как ни крути, был выдающимся физиком-ядерщиком и академиком. Измельчал нынче диссидент.

Но даже это не столь важно. Сам подход к народу России, как ребёнку, которого власть обманывает и отнимает конфеты, – изначально порочен и оскорбителен. Мы всё прекрасно знаем про нашу власть без всякой ципсы и «голосов». И знаем, когда можно выражать протесты и несогласие, а когда это вредно и контрпродуктивно. Особенно в дни, когда решается судьба страны, судьба народа.

Имея перед глазами саморазрушительный опыт Украины, полностью лишённой субъектности и будущего, идти по её граблям может только полный идиот.