Мобилизация: Сегодня решится, останется ли Путин до 2032 года

10.03.2020, Москва, Михаил Рябов

Грядущее принятие новой Конституции в России, которая прописывает новые полномочия парламента и главы государства, должно означать проведение не только досрочных выборов Госдумы, но и обнуление числа президентских сроков, ограничивающих переизбрание для Владимира Путина еще на два периода по шесть лет.

Соответствующую инициативу сегодня в Госдуме озвучила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова.

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«Зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо всё честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции, или, если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией», – заявила Терешкова.

Сейчас руководство Госдумы проводит консультации с президентской администрацией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спикер Вячеслав Володин уже сообщил, что Путин сегодня выступит в Госдуме по поводу дискуссий по поправкам в Конституцию.

«Если всё свести к одному понятию, что же сейчас происходит – и с нефтью, и с правительством, и с Конституцией, и с Сирией, и с нацпроектами и бюджетом, и с демографической политикой, и с выборами, и с коронавирусом, то вот это понятие: мобилизация», – пояснил депутат Госдумы Евгений Примаков.

Депутат Алексей Журавлёв считает, что Путин, ранее высказывавшийся против продления своих полномочий, должен учесть интересы России.

«Владимир Владимирович высказывался не то, что он точно не будет, он сказал, что мне это не нравится. Ну, нравится – не нравится, депутаты выходят с такой инициативой. Я полностью поддерживаю на сегодняшний момент эту поправку, это сто процентов сделать необходимо… У нас должен быть фактор стабильности какой-то. Мы прекрасно понимаем, что если Владимир Владимирович идёт на выборы, он их выиграет и выиграет без всяких технологий, однозначно», – сказал Журавлёв.