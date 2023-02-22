Мобилизация: Смерти в военкоматах. У новобранцев на передовой – только 4 часа

19 февраля британская газета The Times, со ссылкой на источник из офиса Зеленского, сообщила, что «новая добровольная мобилизация на Украине уже дает хорошие результаты».

Касаясь ситуации на фронте, издание привело высказывание шефа ОП Ермака о том, что Незалежная, мол, открыла новую и весьма перспективную схему добровольной мобилизации. Источник утверждает, будто поток желающих превысил все ожидания, что особенно заметно на примере «Гвардии наступления» (созданной в МВД – В.П.), в рамках которой формируются восемь бригад.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Многие люди готовы идти и воевать, – ничтоже сумняшеся подчеркнул собеседник The Time. – У нас также есть добровольцы из других стран».

Тогда же, 19 февраля, Верховная рада пригласила ответственных за мобилизацию из военного руководства на заседание своего комитета по национальной безопасности, обороне и разведке. Об этом поведал в интервью «Укринформу» представитель президента в парламенте, некто Вениславский.

В частности, он заявил, что в комитете собираются поставить вопрос о том, что «некоторые методы мобилизации не удовлетворяют» его членов. Будут обсуждаться резонансные случаи, когда работники военкоматов вручали повестки буквально на улице, иногда даже с применением силы. Вениславский сослался на прецедент, когда даже одному из членов этого самого оборонного органа всучили призывную цидулку прямо на улице, и отметил, что «это не вполне квалифицированная процедура».

Интересно, что у депутатов засвербило лишь тогда, когда военкомовцы, очевидно, по незнанию, дернули одного из их коллег. До сего случая, пока множество простых украинцев подвергалось (и подвергается до сих пор!) беззаконной, насильственной и унизительной «процедуре» впаривания повесток и доставок в военкоматы, подобный мобилизационный метод верховно-радскую шушеру не волновал.

Одновременно началась целая пиар-кампания, несомненно, имеющая своей целью увеличение количества «пушечного мяса». Чего стоит только присвоение Зеленским горно-штурмовой бригаде ВСУ названия «Эдельвейс», якобы за «образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины». Высокопарный указ «квартального» фигляра, вышедший аккурат к 80-летнему юбилею разгрома их предшественников – карательной дивизии Гитлера, позднее осужденной в Нюрнберге за военные преступления, – стал сигналом к новому этапу оболванивания обывателей, с целью завлечения их в кровавую мясорубку.

К этому пиару мгновенно начали подключаться сервильные информпомойки и блогерская обслуга, вроде некоего Гудыменко, – того самого, что в свое время отметился похабной клеветой и провокациями против УПЦ. Сей «сапер и блогер» (как он себя именует) «печалится» о том, что громадяне стали бояться людей в камуфляжной форме, и призывает руководство ВСУ более налегать на «мотивацию по американскому образцу», возбуждающую желание у призывников идти на фронт с гордо поднятой головой, типа с радостью, а не по принуждению.

Подобные же тезисы озвучивают и другие «эксперты» хунты. Нет сомнений, что данный темник распространяется с целью успокоить общественное мнение и прикрыться им, как фиговым листком, для новых отправок на бойню своих сограждан «под сладкий лепет мандолины».

Разумеется, хунта не только зазывает в ряды ВСУ новые потенциальные жертвы, но и сулит им молочные реки и кисельные берега. Геббельс-машина работает «на ура», на патриотических картинках и в рекламных слоганах все выглядит весьма презентабельно и заманчиво. Огромные зарплаты и вознаграждения, обмундирование, питание на высочайшем уровне и прочая, и прочая…

Действительно, мобилизованные лица, не участвующие в боевых действиях, с февраля 2022 года ежемесячно должны были получать по 30 тыс. грн вознаграждения в месяц (ежемесячное довольствие колебалось от 17 до 20 тыс. грн, в зависимости от категорий вояков). Военнослужащим – участникам активных боевых действий – полагается гонорар за убийства в размере 100 000 грн. Они должны были обслуживаться по высшему разряду, иметь новейшую амуницию и т.п.

Однако как обстоят дела в действительности?

Об этом рассказывают два пользователя украинских соцсетей и один русский киевлянин, у которого удалось взять интервью «ПолитНавигатору».

«Все эти слащавые завлекалочки в армию, все якобы «праведные возмущения» Зели, депутатов и генералитета по поводу «перегибов на местах» с повестками, – все это брехня собачья и отмазки для дураков! – негодует в одном из столичных пабликов пользователь под ником Подполковник ВК. – Я много лет проработал в одном из киевских военкоматов, теперь на пенсии, но связи остались, информацией владею. Так вот, ситуация ужасная даже в столице, не говоря уже о провинциях. Людей самым наглым образом тащат на призывные пункты и медкомиссии, особенно на окраинах, не считаясь ни с чем – ни с возрастом, ни с болячками. А ведь многие из них давным-давно уже вышли из молодого возраста. Немало таких, у кого за спиной по 40-60 лет жизни и наборы недугов. Я знаю, что уже неоднократно происходили трагические случаи в военкоматах, люди просто умирали там от стрессов, обострившихся сердечных и других заболеваний. Или попадали в больницы. Но власть и пресса об этом молчат, делают вид, что все чуть ли не безоблачно».

Что же касается денежных вознаграждений, то с 1 февраля 2023 года Кабмин изменил подход к их начислению. Выплаты в 30 тыс. грн отменяются для тех, кто служит не на самом передовом крае. Военнослужащим, находящимся в зоне активных боевых действий, власть обещает и дальше насчитывать по 100 тыс. Но как все выглядит в реальности?

А реальность такова, какой мы неоднократно ее видели на роликах, снятых самими вояками, например, в Бахмуте, и распространенных ими по социальным каналам. На одном из них боевой расчет, брошенный своими командирами на смерть в окопах без пропитания и обмундирования, с ненавистью ругает и клянет армейское начальство за разворовывание бюджетов, трусость и предательство.

«Я был в ЗБД, призвали, пришлось, – откликнулся на пост Подполковника ВК комментатор с ником Серый Волк. – Недавно прошел ротацию, вернулся, потому что старый уже. Насмотрелся я там, хлопцы, такой пакости, что и вспоминать тошно. Сидели, как голодоранцы, в оборванном шмотье, в какой-то вонючей хате, без жратвы, без лекарств. А потом, когда нам прислали «гуманитарку», в УПЦ вроде собрали для нас, так наш командир, харя тернопольская, заставил нас у него ее выкупать! Представляете себе?!. А что касается денег, то я их за два месяца лишь частично получаю, нужно оформлять кучи справок и ждать у моря погоды. Да еще и повысчитывают наверняка за все, что только можно!.. Как же так можно к людям относиться? Хорошо, я бывший военный, имел навык боевых действий. А новобранцы там вообще больше четырех часов не живут, такая уже поговорка у наших в Бахмуте бытует. Присылают абсолютно неподготовленных людей. Очень выгодно для бюджета, большая экономия, блин…».

Финансовые эксперты утверждают, что 30-тысячные выплаты отменены, потому что военные затраты составляют почти 60% всех бюджетных расходов (в 2022 год на оплату труда и начисления на заработную плату ушло 931,8 млрд грн. Годом ранее было 198,3 млрд.) А всего на сектор обороны за прошлый год потратили 1,59 трлн.

Видимо, зеленковская кодла подсчитала, прослезилась и решила, что нужно наводить экономию за счет вербовки нового неподготовленного «пушечного мяса» (ну не за счет же своих заоблачных мародерств и махинаций на военных поставках и снабжении!). Потому и запела сладкоголосые байки о «мотивации по-американски» и создании элитных бригад, куда все патриоты должны стремиться попасть.

Да только все ли попадут, это большой вопрос. Скорее всего, лишь «блатные». Возможно, «эдельвейсам» и прочей нацистской сволочи, ставшей личной охраной фигляра с Банковой, будут платить и более 100 тыс. А простые призывники, поверившие байкам и прибывшие в ЗБД, будут сидеть, как голодранцы, и в ужасе считать часы, оставшиеся им до получения номера «200»…

А тем временем военкоматские ищейки как ловили, так и ловят граждан для вручения повесток. Вот что рассказал «ПолитНавигатору» 50-летний русский киевлянин Вячеслав, живущий в Дарницком районе столицы:

«По телевизору часто принялись демонстрировать, как депутаты и министры стали журить военкомов за «не совсем законное» вручение повесток. Сплошная показуха! Без военкомата нельзя ни работу получить, ни даже машину продать. Я вот безработный, пришел недавно в одну фирму, а мне говорят: только по справке от военкома! Ну понятное дело: придешь за справкой, и тебя сразу загребут… Вот и сижу дома, потому что воевать за этих поганцев не желаю. И наблюдаю тут во дворах спального массива нашего, как новобранцев ищут. Вчера под окнами остановился «бусик», выскочило несколько типов в камуфляже и давай по двору шастать, по подъездам. Прикатывают регулярно, плевать им на упреки начальства, знают, что это все на дураков рассчитано. А они тем временем знай делают свое дело, на убой людей собирают…».