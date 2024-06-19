Мобилизация ударила по украинской оборонке

Вадим Москаленко.  
19.06.2024 09:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина, Экономика


Сначала на Украине мобилизуют всех подряд, лишая предприятия рабочей силы, а потом жалуются на неудовлетворительное обеспечение экономики и оборонного комплекса.

Об этом на закрытом заседании Верховной рады заявил экс-спикер парламента, депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сначала на Украине мобилизуют всех подряд, лишая предприятия рабочей силы, а потом жалуются на...

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«Бизнес вам не верит. Не верит, потому что знает, что сегодня он покажет, что у него есть, какие у него люди работают, а завтра к ним придет ТЦК забирать тех, кого вчера пообещали забронировать. Даже сейчас работает система, когда говорят: перед тем, как мы вас забронируем, сходите пройдите ТЦК, пройдите ВЛК и потом получите бронь. Что по факту? На этом маршруте людей просто забирают, и они идут… в армию идут», – возмущается Разумков.

По его словам, таким образом ТЦК парализуют производство для самих же ВСУ.

«А после этого у нас не работают предприятия, которые должны эту армию обеспечить с экономической точки зрения и с точки зрения оборонного комплекса. Это же я ничего нового не рассказываю, это же все правда, и вы это хорошо знаете, но почему-то делаете вид, что оно так и должно работать», – добавил депутат.

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