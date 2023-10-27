Мобилизованные мужики спасли фронт, и они должны знать, когда вернутся домой – военкор Коц

Российские мобилизованные должны быть заменены на контрактников и возвращены домой.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Коца, большое количество добровольцев и контрактников, поступающих сейчас на службу в ВС РФ, после подготовки должны занять места тех, кто не стал сбегать из страны и поддержал ее в самый сложный период, будучи абсолютно гражданскими людьми.

«Мне хочется верить, что просматривается какая-то надежда для мобилизованных вернуться домой. Потому что мне за них обидно – они больше года рубятся, люди, которые были вырваны из привычной гражданской жизни, люди уже взрослые, с детьми. Я вчера общался – парень, беспилотчик, четверо детей у него дома и жена. Конечно, им тяжело – они не выбирали эту жизнь, не шли в армию добровольно, не собирались посвятить себя военной службе, но когда Родина сказала «Надо», они не побежали на электросамокатах штурмовать Верхний Ларс или в Тель-Авив, а встали на защиту Родины, защитили ее, потому что обрушение на Сватовском рубеже не произошло только благодаря мобилизованным.

Сейчас то, что происходит, – это в большей степени благодаря мобилизованным. ВДВ, 76, 98 дивизия практически состоят из мобилизованных. Мобилизованные спасли нас от большого краха и они, все-таки, заслужили, чтобы понять, сколько им осталось и когда их заменят. Конечно, рано или поздно их надо менять.

Несправедливо, если тот же «Проект К» или «Шторм Z», я имею в виду бывших заключенных, которые добровольно идут служить, что они через полгода имеют право уехать домой и получить помилование, а мобилизованные не имеют такой возможности», – заявил Коц.