Мобилизованные сломали тактику наступления ВСУ на бандеромобилях

Владимир Гладков.  
21.02.2023 15:35
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Благодаря своевременному пополнению группировки российских войск в зоне проведения СВО наступательная тактика ВСУ приводит только к огромным потерям среди нацистов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт, представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Благодаря своевременному пополнению группировки российских войск в зоне проведения СВО наступательная тактика ВСУ приводит...

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«На протяжении длительного времени ВФУ использовали натовскую стратегию и тактику, когда они малыми диверсионными группами прощупывали брешь в линии обороны наших войск. И, когда выявляли подобные факты, они усиливали группировку, и пытались сделать прорыв.

После того, когда фронт насытился войсками, когда мы все эти пагубные и негативные моменты перекрыли, то эта тактика перестала быть эффективной. Они постоянно её применяли, и, неся колоссальные потери, не имели никаких результатов», – сказал Марочко.

Он рассказал, что в НАТО попытались использовать другую тактику, но и она не принесла особого успеха.

«Это вынудило в штабе НАТО принимать какие-то другие решения. Всем мы прекрасно знаем, что все операции разрабатываются именно там. Украинские командующие только подчинённые у Запада.

Так они начали использовать тактику, как в Сирии, – когда на пикапы устанавливаются огневые средства, и, используя рельеф местности, пытаются поближе подойти к нашим огневым позициям, и нанести огневые поражения нашим войскам.

На данный момент эта тактика тоже не имеет успеха. Это колёсная техника, а у нас плохие погодные условия, чернозём. И не следует забывать, что у нас немножко другие, чем в Сирии, средства видеоразведки, аэроразведки. Мы вовремя выявляем эти пикапы, уничтожаем», – добавил эксперт.

Марочко подчеркнул, что бандеровцы по-прежнему пытаются менять тактику в расчете, что найдут успешную.

«Сейчас НАТО очень интенсивно пытается найти какие-от методы и способы для того, чтобы позитивно для них продвигалась ситуация на фронте. И в таком поиске они начинают использовать уже смешанные тактики, даже старые советские берут на вооружение.

Находятся в активном поиске по сей день, и будут продолжать это делать, пока какие-то наработки не будут иметь успеха», – резюмировал Марочко.

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